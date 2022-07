Tore Müller træt af rå tone og splittelse - trækker sig som gruppeformand

MORS: - Jeg har besluttet mig for at forlade posten som gruppeformand for den socialdemokratiske kommunalbestyrelsesgruppe. Samtidigt har jeg meddelt partiet, at jeg ikke stiller mig til rådighed, når der i de kommende år skal vælges borgmesterkandidat til næste valg.

Dette meddeler Tore Müller i en pressemeddelelse sent på dagen fredag. Beslutningen kommer efter en periode, hvor spidskandidaten for S ved valget i november sidste år i Morsø Kommune har haft visse problemer med at holde sammen på sin seks personers gruppe i kommunalbestyrelsen. Det udtrykker han således:

- Jeg har som gruppeformand de seneste næsten fire år forsøgt at samle partiet og rumme alle de synspunkter, en så forskellig gruppe mennesker, som den socialdemokratiske består af. Det er lykkedes i en lang række sager til glæde for borgerne på Mors og til glæde for socialdemokratiet i min optik. Jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg er pragmatiker, og for samfundet som hele altid vil forsøge at gå efter et så bredt kompromis som muligt. Det anser jeg personligt som vigtigt, også selvom man sidder i opposition i det største oppositionsparti. Og selvom man derved også kommer til at skulle gå på kompromis med nogle ting, for at få enderne til at nå sammen, siger Tore Müller.

Har stået splittet udadtil

Herefter kommer han ind på de interne forhold i kommunalbestyrelsesgruppen:

- Der har også været sager, hvor vi ikke har kunne finde sammen internt. Vi har dermed stået splittet udadtil. En splittelse jeg åbenbart ikke har haft de menneskelige og parlamentariske evner til at kunne lande, som jeg har ønsket. Det har kostet rigtig mange kræfter, lyder udtalelsen fra Tore Müller.

Her sigter han efter alt at dømme efter debatten om Ørodde i Nykøbing, hvor S-kandidaterne var tæt på komme i skænderi på Facebook og i medierne op til valget i november. John Christiansen (S) havde udtrykt opbakning til at campingpladsen kunne flyttes ud til de nedlagte boldbaner, men blev modsagt af Pia Storm og Jens Dahlgaard. En analog situation til dengang, Viggo Vangsgaard følte sig snigløbet af de to. Tore Müller afløste netop Vangsgaard som gruppeformand, efter at denne var blevet smidt ud af gruppen og senere partiet af andre årsager.

Rå tone belaster børnene

Müller siger om tonen på Facebook, og hvad den har betydet for ham og hans familie:

- Jeg er nu kommet til den konklusion, at jeg skal passe på mig selv, og ikke mindst min familie. I takt med, at tonen på de sociale medier, er blevet tiltagende rå i forhold til lokalpolitik, og at mine børn konfronteres med den rå tone omkring min person på de sociale medier, er det noget, man som forælder selvfølgeligt, tager seriøst, lyder det.

Hans konklusion er at forlade posten som gruppeformand og lade partiet tegnes af en anden profil.

- Jeg har nydt arbejdet i maskinrummet. Både hvad angår de lokale politiske dagsordner, men også den vigtige funktion en gruppeformand har som bindeled til både regering, partiets organisation og andre partisammenhænge hvor man skal være sammenhængskraften mellem mennesker og led, til gavn for Morsø Kommune. Det har været spændende, men nu er tiden inde til at bruge de kræfter på min familie og mit civile arbejde i stedet, udtaler Tore Müller.

Trækker sig gerne fra økonomiudvalget

Socialdemokratiet Mors skal nu i gang med at finde en ny ordfører og gruppeformand.

Tore Müller har meddelt partiet, at hvis vedkommende, der vælges, ikke sidder i økonomiudvalget, overgiver han sin plads til vedkommende. Det vil blive aktuelt, hvis ikke Jens Dahlgaard vælges. En ny gruppeformand vil senest udpeges efter ferien, hvorfor Müller proforma beholder posten, indtil førstkommende gruppemøde den 8. august.

- Jeg fortsætter på posten som formand for Børn, Kultur og Turisme, hvori jeg fortsat vil lægge alle mine politiske kræfter de kommende år, siger Tore Müller, der ikke kommer ind på, om han genopstiller som menigt kommunalbestyrelsesmedlem for S ved næste valg. Han er ikke uvant med at skifte parti, idet Tore Müller har været medlem af Radikale Venstre og siddet i kommunalbestyrelsen for både SF og Demokratisk Balance foruden Socialdemokratiet. Han slutter af med at meddele, at han og familien nu vil holde ferie, og at eventuelle yderligere kommentarer skal indhentes hos partiforeningen.