Tre både hårde og fantastiske årtier som kroejer: Jens-Peter blev rørt over 30 røde roser og massevis af lykønskninger

NYKØBING:- Jeg elsker det her sted, og i medgang og modgang har jeg jo været gift med det i 30 år. Jeg føler mig meget privilegeret, og jeg glæder mig hver dag over at få lov at være her.

Sådan siger Jens-Peter Skov, 62 år, der 5. marts kunne fejre sit 30-års jubilæum som ejer af Sallingsund Færgekro.

Festivitas var der af gode grunde ikke meget af på grund af corona-situationen, men til gengæld væltede det ind med lykønskninger og hilsner på især Facebook, og det er kromanden blevet både rørt og overvældet over.

Hver dag glæder Jens-Peter Skov sig over at kunne være på Sallingsund Færgekro.

- Jeg føler mig voldsomt beæret over alle dem, der har brugt tid på at skrive. Det er blandt andet tidligere gæster, der har skrevet, og der er skrevet søde indsalg om, hvordan vi lavede deres sølvbryllup, og at det var den bedste fest, de har haft.

- Vi gør jo, hvad vi kan for at være personlige over for vores gæster, og det er jo åbenbart lykkedes, når man får alle de meldinger. Alle de tidligere elever og personale, der har skrevet, giver også en følelse af, at så har man da gjort noget godt, siger Jens-Peter Skov med en hjertelig latter.

En kunde sørgede også for, at Jens-Peter Skov fik 30 røde, langstilkede roser i anledning af jubilæumsdagen.

- Der var jeg ved at falde ned af stolen og kunne ikke sige ret meget, lyder det fra kromanden.

Roser den store opbakning

Den garvede kromand ser tilbage på 30 år, der har været både hårde, men også fantastiske.

- Alle de ting, jeg har været med til at lave, har været spændende, og jeg ville ikke have undværet noget af det, heller ikke de hårde år, siger Jens-Peter Skov og roser den lokale opbakning i alle former, han har oplevet gennem årene.

- I starten vidste jeg ikke, at Sallingsund Færgekro var en ”institution” her på øen, og at den bare skulle være her. Jeg blev vanvittig godt modtaget her, og når jeg har været ude at sejle, og ikke kunne få tingene til at hænge sammen, har alle bare stået klar med hjælp, og det ville jeg nok ikke have oplevet andre steder.

Det har været 30 hårde og fantastiske år på Sallingsund Færgekro, fortæller Jens-Peter Skov.

Jens-Peter Skov har ikke en plan for, hvor længe han vil blive ved på Sallingsund Færgekro, men det ville ikke gøre ham noget at kunne drosle lidt ned med arbejdet og have tid til at holde lidt mere fri og rejse mere.

- Hvis man har helbredet til det og synes, det er sjovt, kan man godt blive ved, Det har været en lang og sej kamp i det her hus i 30 år, og nu er vi der, hvor vi er ovenpå, og så længe jeg har overskuddet til det, vil jeg gerne være med til at sætte mit sidste præg på kroen, siger Jens-Peter Skov.