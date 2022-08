Tre dages folkefest: Her er 11 begiveheder du ikke bør gå glip af

NYKØBING:Mere end 500 oplevelsesmuligheder, klumpet sammen på tre dage.

Det supertætte Kulturmøde-program er tilbage efter to corona-år, hvor Kulturmødet Mors forsøgte sig med først et rent digitalt program, og - i 2021 - en løsning, hvor der skulle bestilles billet til de fleste af oplevelserne.

Billetkravet gjorde det nødvendigt at planlægge benhårdt på forhånd. I år er der altså igen mulighed for at lægge programmet væk og lade sige styre af impulserne.

Med den strategi kan man sagtens få nogle fede Kulturmøde-dage. Men risikoen er, at tømmermændene melder sig, når du finder ud af alt det, du ikke fik oplevet.

Så her er en anbefaling til 11 af de mange begivenheder. Måske nogle af dem, som du absolut ikke vil gå glip af?

1. Åbningsdebat

Kulturmødet har i år udpeget fem "temaspor": ”Næste generation”, ”Grøn Fremtid”, ”Samfund og demokrati”, ”Publikums- og forretningsudvikling” og ”Fremtidens teknologi- og medievirkelighed”. Alle disse temaer bliver taget under behandling i åbningsdebatten, som torsdag kl. 12 finder sted på Folkescenen på KulturPladsen. Ane Cortzen er moderator for debatten med kulturpersonligheder som Nationalmuseets direktør Rane Willerslev, psykologiprofessor Svend Brinkmann og Limfjordsteatrets direktør Gitta Malling, der også er bestyrelsesleder i Statens Kunstfond.

Søren Ulrik Thomsen Arkivfoto

2. Søren Ulrik Thomsen

Er du til digte, så byder torsdagen på flere muligheder for at møde en af Danmarks største, nulevende lyrikere. Søren Ulrik Thomsen holder kl. 15.30 foredrag i Monas Hus om sin erindringsbog "St. Kongensgade 23". Senere samme dag kan man opleve ham i samtale med en yngre kollega, Kristian Leth.

Lysskoven under et tidligere Kulturmøde. Arkivfoto: Per Bille

3. Lysskoven fester

Ginne Marker, Den Sorte Skole, Benjamin Koppel og Steffen Brandt med Who Killed Bambi. Musikalsk venter der mange oplevelser i løbet af den første Kulturmøde-dag, men vi tillader os at anbefale en koncert i den stemningsfulde Lysskoven fra kl. 21. En Silkeborg-duo, Stefan Hollænder Kvamm og Simone Dideriksen, lover festlige toner, og bagefter vil Rikke Andersen fra Fermaten i Herning sætte gang i dansegulvet.

4. Bæredygtig kulturturisme

Kan vi tillade os at have attraktioner som Den Blå Planet, der har en tårnhøj energiregning? Og har kulturinstitutioner råd til grønne løsninger? Det er nogle af de spørgsmål, som bl. a. erhvervsminister Simon Kollerup bliver bedt om at svare på i en debat om bæredygtig kulturturisme. Også en chefkonsulent i Dansk Erhverv og en museumsinspektør deltager i debatten, der foregår fredag kl. 10.30 i Musikværket.

Mikkel Bogh, direktør for Statens Museum for Kunst (SMK), møder to billedkunstnere, der har lavet et "kritisk og kærligt" portræt af SMK Arkivfoto: Bo Lehm

5. Astrup og Bordorff

Billedkunstnere laver billeder, men nogle af dem bevæger sig også over i andre genrer. Det gælder duoen Kirsten Astrup og Maria Bordorff, der med deres filmværk "Kunstmuseet" har tegnet "et kritisk og kærligt portræt" af Danmarks nationalgalleri, Statens Museum for Kunst (SMK). Og under kulturmødet møder de to direktøren for SMK (og for museets nye filial i Doverodde, SMK Thy). Det foregår i Monas Hus fredag kl. 16, hvor der også bliver en eksklusiv visning af "Kunstmuseet".

6. Gåture med jazz

Det meste af Kulturmødet udspiller sig på Kulturpladsen og en række andre faste lokaliteter. Men fredag kl. 16 (og lørdag kl. 11) inviteres på en musikalsk vandretur, hvor publikum i mindre grupper bliver ledt rundt til tre små jazzorkestre, ved Østerspigen og andre steder i den bynære natur. Udgangspunktet er jazz og det, der ligner. Men alt kan ske, lover arrangørerne. Musikken leveres af musikere eller grupper ved navn Agnė Pasaravičienė, Karmen Rõivassepp, Viktoria Holde Søndergaard, Adrian Christensen, og Kongklave.

Der er paneldebat og fællessang med Philip Faber under Kulturmødet. Arkivfoto: Poul Erik Bilstrup

7. Korliv og fællessang

Det er skønt at forbruge kultur i store mængder, men også dejligt at være med til selv at skabe. Det kan man ved de talrige fællessangarrangementer, der også i år er en del af kulturmødeprogrammet. For eksempel fredag kl. 17.45, hvor man - i selskab med komponist og dirigent Philip Faber, både kan opleve MidtVest Pigekor, lytte til paneldebat om korliv og fællessang - og synge med på nye og ældre klassikere.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen har måttet melde afbud til Kulturmødet. Men en af hendes forgængere, Elsebeth Gerner Nielsen, kommer. Arkivfoto: Peter Broen

8. Kulturpolitikere live

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen har måttet melde afbud til årets Kulturmøde. Men fredag kl. 19.30 er der mulighed for at møde en tidligere af slagsen, Elsebeth Gerner Nielsen, i debat med bl. a. en nuværende kulturpolitiker, Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Debatten foregår fra Folkescenen fredag kl. 19.30 og modereres af Lasse Marker, podcastvært hos Politiken.

9. Burnin Red Ivanhoe

Også fredagen byder på talrige musikalske oplevelser: Solokoncert med klavertalentet Rames Mhaanaa, folkemusik i topklasse ved Andreas Tophøj og Rune Barslund, Kalaset i Manegen, orgelkoncert i Nykøbing Kirke og Simon Kvamm og Hugorm på Folkescenen, blandt meget andet. Men vi vil gerne anbefale en virkelig klassiker, det mere end 50 år gamle band Burnin Red Ivanhoe, som fredag kl. 22.30 spiller i Klostergården.

Geeti Amiri møder Adam Holm på Kulturmødet. Arkivfoto: Frederik Alken

10. Geeti Amiri og Adam Holm

Hvordan går det med kærligheden, når man dater på dansk, men forelsker sig på afghansk? Det er et af omdrejningspunkterne i en ny roman, "Mosaik", af Geeti Amiri, dansk forfatter med minoritetsbaggrund. Geeti Amiri debuterede i 2016 med den selvbiografiske bog ”Glansbilleder” og er nu aktuel med sin nye roman om den dansk-afghanske kvinde Dunya, der kæmper med at finde balancen mellem de to kulturer, hun har været præget af i sin opvækst. Forfatteren møder lørdag kl. 10 Adam Holm til en samtale Bag Plankeværket på Kulturpladsen.

11. Børnenes kulturmøde

Kulturmødet er for alle aldre, og som sædvanlig byder lørdagen på et fyldigt for et program for børn og deres forældre på KulturFjorden kl. 10 til 17. Med Morten Kamuk Andersen som konferencier er der her fællessang, koncerter, cirkus, workshops, ballet og meget mere.