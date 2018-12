Tre fængslet for Wagnerindbrud

NYKØBING: Fire mænd i alderen 22 til 19 år blev torsdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør for lukkede døre ved retten i Holstebro. De var sigtet for indbrud eller forsøg på samme hos Wagner i Vestergade tre gange 19. november, 10. og 18. december. De to første gange blev der fra butikken stjålet varer for 280.000 kr., mens mændenes forehavende mislykkedes 18. december.

To af mændene på 20 og 22 år fra Morsø Kommune og Herning blev varetægtsfængslet indtil 17. januar, hvilket de kærede til landsretten. Den 20-årige har deltaget i samtlige tre indbrud hos Wagner og den 22-årige i det tredje.

En 19-årig mand fra Morsø Kommune blev varetægtsfængslet indtil 3. januar, hvilket han accepterede. Han har medvirket ved alle tre indbrud i tøjbutikken.

En 24-årig mand fra Morsø Kommune blev derimod løsladt, men fortsat sigtet for medvirken ved det første indbrud.

- Man mener ikke, at der er risiko for, at han vil påvirke efterforskningen, siger Frederik W. Rasmussen, anklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.

- De to, som er blevet fængslet frem til 17. januar, er blevet det, fordi man mener, at der stor risiko for, at de vil påvirke efterforskningen og for gentagelseskriminalitet, uddyber han.

Alle fire mænd er tidligere straffede og nægter sig skyldige. Tre af dem har afgivet forklaring i retten, mens den 19-årige nægtede at udtale sig.

En femte medvirkende, en 17-årig mand fra Kolding, blev umiddelbart efter indbrudsforsøget natten til tirsdag anholdt. Hvornår han evt. skal fremstilles i grundlovsforhør, har ikke været muligt at få oplyst.