Tre generationer deles om fælleshave

Selv om Anne-Sofie Dissing Mikkelsen og hendes far Alfred Mikkelsen har slået deres haver sammen til en fælles have, så er den bestemt ikke for stor, når der skal være plads til både kål, rødbeder, gulerødder, ærter, majs, bønner og meget andet. Anne-Sofies mor Dorte Dissing Hansen, på hug mellem børnebørnene Molly og Sally, hjælper også gerne til i haven, og alle tre husstande deles om høsten. Foto: Henrik Bo