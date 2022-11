Tre indsatser mod kørestolsræs

MORS:- Handicaprådet i Morsø Kommune har taget problemstillingen med elkøretøjer og hastigheder i gågaden alvorligt. Der tages nu initiativer på tre områder, og det er vi særdeles godt tilfredse med i DH Morsø.

Sådan siger Elly Duus Bloch, formand for Handicaprådet, på vegne af handicapforeningernes paraplyorganisation DH Morsø. Forleden havde rådet det emne på dagsordenen, at mange oplever, at elscootere og andre lydsvage køretøjer overstiger den tilladte hastighed i gågader på seks kilometer i timen.

- For det første vil Morsø Kommune nu tage kontakt til nærpolitiet for at få mere opsyn med kørslen i gågaden. Politiet har tidligere, da jeg var med til et møde, udtrykt ønske om at få mere kontakt med lokalbefolkningen, og nu er muligheden der, siger Elly Duus Bloch.

Ønsket om skiltning ved indgangene til gågader vil også blive imødekommet af kommunen.

- Man vil godt gå med til at opsætte skilte, der viser, at her må der maksimalt køres med 6 km/t for elkøretøjer. Jeg håber så, der bliver designet nogle skilte, som vækker opsigt, og som man ikke kan overse, siger formanden.

Det tredje initiativ går på at gøre kørerne bedre til at styre deres køretøjer.

- Man vil genoptage de kurser, der tidligere har været for folk med elkøretøjer. Kommunen har ikke penge på budgettet til at finansiere kurserne selv, men man vil søge nogle fondsmidler. Alt i alt er det initiativer, der forhåbentlig kan få motoriserede kørestolsbrugere til at køre mere hensynsfuldt. Vi skal fra rådets side nok holde øje med, hvordan det udvikler sig, siger Elly Duus Bloch.