Tre kandidater til direktørjob

MORS: Efter den første runde samtaler er feltet af kandidater til jobbet som direktør for Kulturmødet på Mors snævret ind fra fem til tre. De er blevet indkaldt til en ny runde samtaler, der finder sted 30. november, og som hele bestyrelsen for Kulturmødet er inviteret til at deltage i.

- Alle tre er gode kandidater, som hver især vil kunne udfylde stillingen som ny direktør for Kulturmødet, understreger Peder Hanghøj, direktør for børn og kultur i Morsø Kommune.

- Det er spørgsmål om en vurdering af, hvilken profil vi vil vælge, siger han.

Kulturmødet blev tidligere i år lagt over i en ny, selvejende institution, og i den forbindelse søger man efter en direktør i stedet for den hidtidige sekretariatsleder.

I stillingsopslaget er der lagt vægt på, at det skal være en person, der kan tegne begivenheden og løfte den til nye højder. Andre kvalifikationer er evnen til at rejse penge og et stort netværk i kulturlivet.

I alt 44 personer lagde billet ind på stillingen inden ansøgningsfristens udløb 12. oktober.