Tre små Mikkel Hansen'er på håndboldskole

MORS: De første dage i efterårsferien byder for 60 håndboldglade piger og drenge på masser af glæde, kamp, fællesskab og sved på panden. Disse piger og drenge er nemlig tilmeldt håndboldskole arrangeret af HF Mors i efterårsferiens første tre dage.

Programmet er fra klokken 9 til 14 hver dag, og der bliver sørget for såvel frokost samt givet garanti for, at børnene har det sjovt. Instruktører og ledere er spillere og trænere fra HF Mors samt Mors-Thy Håndbold.

Mikkel Aggerholm, der er ansat i HF Mors som daglig leder, løber derfor stærkt i disse dage.

- Vi har fuldt hus med 60 tilmeldte børn, og det er en super god blanding af både piger og drenge fra U9 til U13, så spændet er stort. Noget som jeg nyder at se her på håndboldskolen, er det fællesskab, der spirer mellem børnene. Uanset hvor de kommer fra og deres håndboldmæssige niveau og alder er deres fælles interesse og glæde ved håndbolden med til at skabe nye venskaber på kryds og tværs. Og det er vi stolte af at kunne være en del af her i HF Mors, siger han.

Mikkel Aggerholm fortæller endvidere, at der er børn tilmeldt fra forskellige klubber rundt på øen, og også børn fra Thisted og Roslev. De trænere, børnene møder, er fra Mors-Thy håndbold Akademi og Mors-Thy Håndbold, og de har meldt sig som frivillige i denne uge. ”

- Det er vigtigt for enhver forening at have mange frivillige kræfter både på trænersiden, men bestemt også til alle mulige andre lavpraktiske opgaver. Men i denne uge værdsættes de unge træneres indsats i høj grad. De er rollemodeller og giver måske inspiration til, at ugens deltagere selv bliver frivillige i en forening en dag, siger Mikkel Aggerholm.

Mikkel Aggerholm i gang med at træne de mange piger og drenge. Privat foto

Ligaspillere medvirker

Programmet består af alt, hvad man kan tænke sig i håndboldtræning, og derfor får børnene også besøg af andre rollemodeller og måske ligefrem idoler; nemlig ligaspillere, som skal skal træne håndboldskolebørnene et par timer. Derudover bliver der mulighed for at få taget billeder og få skrevet autografer af de lokale håndboldhelte. Noget som flere af håndboldskolebørnene ser meget frem til.

Ludvig Mikkelsen, Magne Bro og Jonathan Pedersen, der kommer fra henholdsvis HF Mors og VIF er begejstrede.

- Det bliver megagodt, og vi skal have skrevet autografer på en håndbold. Og på vores sko – det giver held, når vi selv skal ud og spille kamp, siger en af drengene.