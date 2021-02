Tre søer på Mors åbne for skøjteture

MORS:På tre søer på Mors er isen nu så tyk, at der må skøjtes.

Det gælder den store sø ved Kærvej, Skolesøen Dueholm samt søen i Fuglsøparken, alle i Nykøbing.

På alle tre søer er isen nu omkring 16 centimeter tyk, og lever dermed op til de lokale krav, oplyser Morsø Kommune fredag eftermiddag.

På fjorden er det derimod ikke tilladt at færdes på isen. Årsagen er, at vandstanden lige nu er meget lav. Når vandet stiger igen, kan det skabe usikre forhold på isen.

I pressemeddelelsen fra kommunen understreges det, at det også på tilfrosne søer er forbudt at samles mere end fem personer. Så der er i denne omgang ikke basis for de store ishockeykampe.

