Tre søskende mistede 30.000 - nu har de taget den sidste beslutning

MORS:- Vi er for små til at stå op imod de store. Inderst inde har vi nok vidst det hele tiden. Men man har jo nok altid et lille håb om, at retfærdigheden vil ske fyldest.

Sådan siger Dorthe Kristensen, Nykøbing. Hen over julen har hun sammen med sine brødre Arne Mikkelsen, Hvidbjerg, og Jørgen Mikkelsen, Øster Jølby, gjort stillingen op, efter at Det finansielle ankenævn tidligere i december afviste de tre søskendes klage over Jyske Bank, hvor en fælles konto med over 30.000 kroner forsvandt.

Det var i oktober 2021, at de tre søskende efter eget udsagn for første gang forsøgte at få penge ud af opsparingen til vedligeholdelse af deres forældres gravsted. Og det er et år siden, de gik til Nordjyske med deres besynderlige historie, efter at Jyske Bank forinden havde afvist, at kontoen længere fandtes.

- Vi er nu blevet enige om, at det stopper her. Vi magter ikke en dyr og langvarig civil retssag, som vi nok alligevel ville tabe. Vi var skuffede over, at ankenævnet ikke forsøgte at trænge dybere ned i sagen, men blot accepterede Jyske Banks forklaring om, at kontoen var udgået, uden at man kunne se, hvem der hævede pengene, siger Dorthe Kristensen.

Hun tør ikke tænke, hvad sagen har kostet af tid og kræfter.

- Det var mig, der påtog mig at stå for det, og jeg har virkelig brugt mange eftermiddage og aftener på at få det opklaret og på at skrive anmodninger og klager. Jeg ville ikke gøre det igen, hvis jeg havde kunnet forudse, hvordan det ville gå. Men det har varmet at mærke, at folk uden for banken har troet på vores forsikringer om, at det ikke var os, der tømte kontoen. Når jeg møder nogen på gaden, spørger de stadig: Har I fået jeres penge?, fortæller Dorthe Kristensen.

Det har de tre søskende ikke, og nu må det konstateres, at en forklaring på, hvor pengene er blevet af, nok vil forblive et mysterium for altid.