Tre søskende savner deres 30.000 kroner: Efter otte måneder har ankenævn stadig ikke svaret

MORS:Mandag 5. september var den dato, hvor Det Finansielle Ankenævn havde meddelt tre søskende fra Mors, at de senest ville få svar på deres klage over Jyske Bank. Dorthe Kristensen, Arne Mikkelsen og Jørgen Mikkelsen blev mødt med en afvisning fra banken, da de i januar klagede over at have mistet 30.000 kroner plus renter fra en fælles konto, de oprettede i 2012 som en del af arven fra deres forældre.

Pengene var væk, og kontoen var ifølge bankens oplysninger udgået sidst på året 2012. De tre søskende har gang på gang bedyret, at ingen af dem har rørt kontoen. Bankens afvisning af ansvaret førte til, at de tre 26. januar indsendte en klage til Det Finansielle Ankenævn i København, som efter at have indhentet oplysninger fra både bank og kontohavere lovede en afgørelse senest 5. september.

Men datoen oprandt uden svarskrivelse fra Store Kongensgade i det indre København. Det fik Dorthe Kristensen til at maile til nævnet samme dag.

- Jeg skrev til dem , om vi ikke fik vores svar i dag, og så fik jeg denne mail retur. Jeg syntes, det er så frækt. De kunne i det mindste i god tid have sendt os en mail og orienteret os om, at sagen var forsinket, siger Dorthe Kristensen.

Sekretariatet for Det Finansielle Ankenævn var dog hurtig til at reagere på hendes henvendelse. Dette svar indløb samme dag:

"På grund af et ekstraordinært stort antal nye sager, er din sag ikke afgjort endnu. Vi behandler sagerne hurtigst muligt i den rækkefølge de kommer ind. Vi forventer at din sag bliver behandlet i efteråret. Du er velkommen til at kontakte os hvis du har yderligere spørgsmål", hedder det i den kortfattede mail.

Over 500 sager sidste år

Sagen har fået nummer 023/2022 i nævnets registrering. Hvis det skal tages som udtryk for, at der ultimo januar var landet 23 nye klager på nævnets bord, vil der med samme frekvens på nuværende tidspunkt være indløbet over 200 forbrugerklager over pengeinstitutter, realkreditinstitutter og investeringsfonde, som er de tre områder, nævnet dækker. Det er muligvis lavt sat, for ifølge nævnets årsberetning for 2021 fik nævnet sidste år 537 nye sager, hvoraf langt de fleste var klager over pengeinstitutter. Nævnet nåede at afgøre 294 af dem i løbet af året.

Nordjyske har spurgt klagenævnet om, hvornår der forventes en afgørelse. Den medarbejder, vi talte med, skulle indhente udtalelse fra en chef. Vedkommende lovede at melde tilbage, men dog ikke samme dag.

- Det tager vi imod og så ser vi på det, når vi har tid til det, sagde medarbejderen.

Otte måneder er lang tid

Dorthe Kristensen siger, at flere, som har læst om sagen, har spurgt hende og hendes brødre til afgørelsen her efter 5. september:

- Jeg ved godt, at sagerne behandles i den rækkefølge, de kommer ind, men jeg synes, otte måneder er lang tid. Vi efterlyser stadig den samlede årsopgørelse over Jørgens konti for 2012. Den har Jyske Bank ikke kunnet give os, siger Dorthe Kristensen.

Jyske Bank har fra hovedkvarteret i Silkeborg flere gang meddelt Nordjyske, at man ikke kommenterer på sagen, så længe den er til behandling i Det Finansielle Ankenævn.