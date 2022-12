Tre søskendes 30.000 kr. forsvandt: Her er afgørelsen

MORS:"Klagerne har ikke dokumenteret, at banken har handlet erstatningspådragende. Ankenævnet lægger efter oplysningerne fra banken til grund, at kontoen blev lukket og dens indestående udbetalt i 2012. Ankenævnet finder ikke, at det på nuværende tidspunkt kan pålægges banken at føre bevis for de nærmere omstændigheder i forbindelse med udbetalingen, herunder til hvem udbetalingerne skete.

Klagerne får herefter ikke medhold i klagen."

Et års usikkerhed og utilfredshed kan afgøres med få linjer. Det skete mandag, da Det finansielle ankenævn mailede et svar til tre søskende på Mors, som havde klaget over Jyske Bank i forbindelse med, at en konto med 30.000 kroner forsvandt uden deres erklærede vidende.

Nævnet frifinder Jyske Bank for ansvar i sagen. Det sker på grundlag af en bankudskrift, der godtgør, at kontoen blev opgjort for præcist 10 år siden tirsdag, 13. december 2012, hvor nogen henvendte sig i bankens daværende filial i Øster Jølby og fik udstedt to checks på hver 12.000 kr. plus afgift herfor på 25 kr. pr. check, og derefter fik udbetalt resten af indeståendet inklusive de renter, der var løbet på siden oprettelsen af de tre søskendes fælles konto 16. februar samme år.

De tre søskende, Dorthe Kristensen, Arne Mikkelsen og Jørgen Mikkelsen, har hele tiden bedyret, at de aldrig rørte den konto, de havde oprettet for at vedligeholde deres forældres gravsted, før de i oktober 2021 ønskede at hæve af den. Og fik det svar i Jyske Bank på Algade i Nykøbing, at den ikke fandtes i systemet. Jyske Bank henholdt sig først til retten til at slette bogføringsbilag efter fem år, men fandt siden frem til ældre, båndede oplysninger om kontoens ophør.

- Vi føler os snydt og uretfærdigt behandlet. Vi tror, Jyske Bank ved noget, de ikke vil frem med. Vi har hørt, at de gemmer deres papirer meget mere, end andre banker gør. Men hele tiden er vi blevet mødt med, at oplysningerne enten var forældede eller også med noget juridisk. Banken har ikke villet tage et personligt møde med os tre, og det skuffer os, siger Dorthe Kristensen.

- Vi tror, Jyske Bank ved noget, de ikke vil frem med, siger Dorthe Kristensen efter kendelsen, der går de tre søskende imod. Arkivfoto: Bo Lehm

Det er ikke pengene, der har fået de tre søskende til at forfølge sagen. Dem kan de sagtens leve uden, har de hele tiden bedyret. Men mistanken om, at en eller anden, i særdeleshed en af dem selv, skulle have malket kontoen og fået checks skrevet ud til en anden bank, har de villet renses for.

- Imellem os tre er der ingen, der tror, at en af os har hævet de penge. Og du kan spørge alle, vi kender, og ingen af dem vil sige, at vi har gjort det. Vi har bare ikke skænket den konto en tanke i årenes løb, og selvfølgelig skulle den af os, der fik kontoopgørelsen, have holdt øje dengang, men den slags sker jo, siger Dorthe Kristensen.

Kendelsen er klar

De tre søskende har ikke afgjort, om de vil forfølge sagen retsligt. Jyske Bank har ikke villet kommentere, mens klagesagen stod på. Nu siger juridisk direktør Mette Lindekvist Højsgaard dette:

- Der er blevet foretaget en uvildig vurdering. Kendelsen fra ankenævnet er klar. Og så har jeg egentlig ikke så meget mere at sige, siger Mette Lindekvist Højsgaard.

Ankenævnet lægger til grund, at nogen henvendte sig i banken og fik tømt kontoen i checks og kontanter?

- Ja, og det har vi også forklaret.

Når det er fastslået, må det have været en person, som banken efter reglerne har accepteret som berettiget til at hæve på kontoen. Altså en af de tre søskende eller en, de havde givet fuldmagt til?

- Nu er du ude i gætterier, som jeg ikke vil forfalde til. Jeg holder mig til, at kendelsen er klar.

Men det er vel ikke en sag, som Jyske Bank har været glad for?

- Som sagt: Kendelsen er klar. Og så er der vel ikke mere at sige, siger Mette Lindekvist Højsgaard.