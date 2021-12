Trods corona-hjemsendelse: Her fik alle elever besked på at møde i skole

HVIDBJERG:- Ja, det er korrekt, at jeg valgte at udsende en generel opfordring til eleverne i 8. og 9. klasse om fortsat at møde i skole fra onsdag. Det var for ikke at skille nogen ud. Vi er et lille samfund.

Sådan siger Manuela Støvlbæk, der er leder af Sydvestmors Friskole i Hvidbjerg. Med virkning fra onsdag i denne uge havde Børne- og Undervisningsministeriet meldt ud, at alle elever i folkeskoler og fri- og privatskoler hjemsendes og undervises hjemmefra fra 15. december til og med 4. januar. Det sker efter beslutning i Folketinget Vaccineudvalg med henblik på at begrænse en stigning blandt børn og unge i smitten med Omikron-varianten af Covid-19.

Undtagelsen

En klar besked fra højeste sted i uddannelsessystemet. Dog med den undtagelsesbestemmelse, at elever på alle klassetrin, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet, kan møde i skole. Og det er den undtagelse, som Sydvestmors Friskole benytter sig af.

- Der er nogle sårbare børn i de klasser. Overvejelsen, som jeg har gjort mig sammen med tre andre lærere, har været: Skal vi kun tage de sårbare ind, eller skal vi tage nogle stykker flere med, som ikke er det, for at gøre det godt for dem, der har brug for det at møde i skole. Det er virkelig en svær situation at diskutere med andre, for det kan så let blive misforstået. Jeg har været i kontakt med en jurist fra Friskoleforeningen, som har bakket mig op i, at jeg har påtaget mig det ansvar, jeg er forpligtet på som leder, siger Manuela Støvlbæk.

Da I sender opfordringen til at møde i skole ud, beder I da om tilbagemeldinger fra forældrene?

- Ja, så melder forældrene tilbage. Nogle ønsker at beholde deres børn hjemme, og det laver jeg en vurdering med dem om. De, der ikke henvender sig, får jeg ikke snakket med, og de har sendt deres børn i skole som normalt, siger skolelederen.

Halvdelen er mødt

Der går kun fire elever i 9. klasse og 15 elever i 8., og de bliver i stort omfang undervist samlet.

Hvor mange af dem er mødt i skole torsdag:

- Fra 8. og 9. er der mødt otte-ni stykker, og de sidder i to lokaler. Fra de mindre klasser er de sårbare blevet kaldt ind, og de er på skolen sammen med børn, der har nødpasningsbehov. Vi følger lovgivningens krav, siger skoleleder Manuela Støvlbæk.