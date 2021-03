Trods corona: Sparekassen på Mors runder en milliard i balance

MORS:Det tog 145 år, før det lykkedes, men nu er det en kendsgerning: I et coronaplaget 2020 nåede Frøslev-Mollerup Sparekasse en balance på over en milliard kroner.

Det samlede forretningsomfang i form af indlån, udlån og garantier for det eneste pengeinstitut med hovedsæde på Mors androg 1,36 mia. kr. Driftsresultatet landede på 4,3 millioner kr., hvilket betyder, at anden halvdel af 2020 blev en kende bedre end første, hvor overskuddet lød på 1,9 mio. kr. før skat.

Frøslev-Mollerup Sparekasse offentliggør sit årsregnskab fredag, og det sker endnu en gang med en særdeles tilfreds direktør for bordenden.

- Vi havde budgetteret med et resultat på mellem fire og seks mio. kr., men det gjorde vi på et tidspunkt i 2019, hvor ingen vidste, hvad corona er. Så derfor er resultatet ganske tilfredsstillende. Endnu mere glædeligt er, at den primære indtjening før afskrivninger, nedskrivninger og kursreguleringer nåede op på 9,5 mio. kr., hvilket er en halv million over det øvre spænd i vores forventninger. Primær indtjening er jo det, vi kan kalde motoren i huset, og den kører fint, siger Frank Bertelsen.

Ikke brug for alle reserver

Frøslev-Mollerup Sparekasse har i de umiddelbart foregående år præsteret resultater i nærheden af 10 mio. kr., men for 2020 hører det med, at sparekassen havde valgt at hensætte tre mio. kr. til eventuelle coronatab og yderligere 1,3 mio. kr. som en solvensreserve.

- Vi kan ikke se, at der skulle komme en kæmpe bølge af konkurser i virksomhederne, så forventningen er, at de tre mio. kr. så rigeligt vil slå til. Effekten af statens hjælpepakker har delvist udlignet de negative effekter. Håndværk og produktion har travlt, landbruget kører godt, mens det er ser lidt mere blandet ud for detailhandelen. En del forretninger klarer sig igennem på nethandel, og jeg tror, at folk er parat til at gå butikkerne nu, hvor det igen er blevet muligt, siger Frank Bertelsen, der dog bemærker, at coronasituationen kan komme til at gøre ondt på visse erhvervskunder i løbet af 2021.

Mange flere kunder

En anden rekord er i 2020 sat på den bane, der hedder nettotilgang af kunder. 445 flere kom til i løbet af regnskabsåret, og de fordeler sig ifølge direktøren fifty-fifty mellem erhvervs- og privatkunder. Ikke i antal, men når man gør det op i økonomi.

Om Frøslev-Mollerup Sparekasses årsresultat 2020 Hovedtal: Resultat før skat: 4,3 mio. kr. Udlån: 381 mio. kr. Indlån: 861 mio. kr. Kapitalprocent: 26,3%. Detaljer: Den primære indtjening var på 9,5 mio. kr. Men fondsbeholdningen gav som følge af lavt renteniveau et kurstab ved årets udgang på 1,5 mio. kr. Sparekassen har investeret betragteligt i it-systemer. Dels som fremtidssikring af drift og kundebetjening og dels i indsatsen mod hvidvask og indberetningsforpligtelser til Finanstilsynet. Regnskabet for 2020 kan som helhed ses på www.fmspks.dk. VIS MERE

Noget, der kan direkte aflæses som en formentlig følge af pandemien er, at lysten til at låne penge er beskeden og er på under det halve af opsparingerne i indlån.

- For erhvervskundernes vedkommende kan vi se, at de i stort omfang får hjælpepakker og udskyder betalinger. Privatkunderne er meget disciplinerede og betaler stort af på deres bil- og huslån. For at holde udlånet, skal vi som pengeinstitut låne mange penge hver måned. Indtjeningen er påvirket negativt af det lave renteniveau, siger Frank Bertelsen.

Kassen er åben, hvis ellers

I modsætning til andre pengeinstitutter opretholder Frøslev-Mollerup åbne kasser, når ellers sparekassen igen må lukke kunder ind i huset i Vestergade, hvor en ny tilbygning med mødelokaler med mere blev indviet i efteråret.

- Den samlede markedsandel er stigende i vores geografiske område, noterer Frank Bertelsen med tilfredshed.

- Vi kan se, at det, at vi har måttet lukke for adgang on and off i løbet af året har betydet, at flere privatkunder er blevet dus med netbank. Der er også mange, som benytter vores hæveautomater i Øster Jølby, Sejerslev, Frøslev og her i Nykøbing. Det med at hæve kontanter er ikke gået af mode på Mors. Jeg tror, vi vil se en udfasning af det, men det er ikke lige nu, siger Frank Bertelsen.

Ingen foreningsflugt

Midt i året skabte det en mindre blæst, at Frøslev-Mollerup indførte gebyrer for små foreningers brug af netbank og indbetalingskort. Frank Bertelsen forsvarede det med, at betjeningen af disse kunder var omkostningstung og bureaukratisk for sparekassen.

- Vi var nødt til at gøre det, men det er ikke mit indtryk, at vi har mistet foreninger som kunder af den grund. Det spiller nok også ind, at vi yder sponsorstøtte til mange af øens foreninger, så der i et vist omfang er tale om noget for noget, siger direktøren.