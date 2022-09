Trods dårligere økonomi: Museum gennemfører nyt julemarked

NYKØBING:Der bliver julemarked på Støberitorvet den første weekend i december, uanset at indtægterne måske ikke bliver så høje som forventet. Det fastslår museumsdirektør Anders Have Espersen, Museum Mors.

- Vi synes, at ideen er så god, at det vil være synd ikke at gøre det, siger han og tilføjer:

- Vores samarbejdspartnere er stadig med på det, og der er generelt stor opbakning til arrangementet.

Museum Mors vil afholde det ny julemarked "Jul på Torvet" i samarbejde med blandt andre Morsø Folkebibliotek og Mors Handel. Aktiviteterne skal ikke alene finde sted på Støberitorvet, men også i de gamle støberibygninger. Det gælder både biblioteket og Støberimuseet, hvor der vil være boder og aktiviteter.

Det var museets plan at indhegne området og opkræve 50 kroner i entré pr. voksen. Museet har søgt om et tilskud på 70.000 kroner fra Morsø Kommunes udviklingspulje til starthjælp, og på det seneste møde i kultur- og fritidsudvalget sagde politikerne ja til at give pengene. Venstre-flertallet satte dog som betingelse, at museet ikke må opkræve entré. Dermed forsvinder en forventet billetindtægt på 40.000 kroner.

- Når det er sådan, det er, så bliver det jo uden entré. Det var tanken, at entréindtægten blandt andet skulle dække det arbejde, museets egne medarbejdere lægger i det. Markedet tager jo kræfter fra noget andet, siger Anders Have Espersen.

Han håber, at folk til gengæld vil bruge flere penge på boder og aktiviteter. Der vil blandt andet blive mulighed for at smede, støbe med tin og snitte nisser.

- Måske kommer vi så til at skulle tage et lille beløb til materialer i de boder, siger museumsdirektøren.

Han påpeger, at i og med at en del af markedet kommer til at foregå inde på Støberimuseet, vil folk dermed kunne få en gratis tur på museet den dag.

Museet håber, at "Jul på Torvet" kan blive en årligt tilbagevendende begivenhed og være med til at cementere Nykøbing som en juleby med masser af julehygge.