Trods flere gode chancer tabte Sallingsund i slutminutterne

GLYNGØRE:Spillerne fra Sallingsund FC har stadig sæsonens første sejr til gode i Serie 2. Det skulle de forsøge at rette op på mandag aften, hvor Viborg FF var på besøg i Glyngøre.

Fra kampens start var det gæsterne fra Viborg, der kom bedst i gang, og Sallingsund FC havde svært ved at ramme hinanden i afleveringerne.

- Efter 30 minutter foretog vi et par udskiftninger på grund af skader og ændringer i formationen, og det hjalp. Det sidste kvarter af første halvleg dominerede vi, siger træner for Sallingsund FC, Jeppe Poulsen.

Det kampbillede fortsatte ind i anden halvelg, hvor Sallingsund fik spillet sig til flere gode chancer. Efter en times spil slog Sallingsund kontra og var tre mod en, men Frederik Hyllesteds afslutning endte i sidenettet. Det gode spil fortsatte for Sallingsund, og efter 70 minutter var det Kristian Kruse, der efter et hjørnespark var lige ved at score, men bolden blev clearet på stregen.

Det sidste kvarter blev mere åbent, og med tre minutter igen slog Viborg FF’s angriber til og scorede til 0-1, som også blev kampens resultat. Et resultat, som Jeppe Poulsen havde svært ved at sluge efter kampen.

- Med de chancer vi havde i dag, så ville jeg også have følt mig snydt, hvis kampen var endt 0-0, siger Jeppe Poulsen.

Kampfakta

Sallingsund FC

VIborg FF

resultat: 0-1

Fodbold, serie 2

Pausestilling: 0-0

Mål: 0-1 (87)