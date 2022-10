Trods høj husleje: Mange venter gerne to år på at kunne flytte ind på attraktiv adresse

NYKØBING:Selv om der stadig er lang tid til første spadestik, og huslejen ser ud til at blive højere end først antaget, så er der stadig stor interesse for at flytte ind i det nye seniorbofællesskab, der er på vej i Nykøbing.

Det er planen, at der skal bygges 24 almennyttige boliger på den attraktive grund i Nykøbing, hvor plejehjemmet Johan Riis Minde lå. Bygherre er Boligselskabet Nykøbing Mors i samarbejde med Domea.

En arbejdsgruppe bestående af to ægtepar har i et godt stykke tid administreret en interesseliste med borgere, der gerne vil følge med i det kommende byggeri. Da der i foråret blev holdt et orienteringsmøde om projektet, stod der 144 personer på listen, og cirka dobbelt så mange troppede op til mødet.

Nu har arbejdsgruppen sendt brev ud til alle personerne på interesselisten og bedt om en tilbagemelding på, om de reelt er interesseret i en bolig med indflytning i sidste halvdel af 2024, og om de ønsker at blive stående på listen. I brevet oplyses det, at den estimerede husleje vil være på 10.000 kroner pr. måned plus forbrug. Boligernes størrelse bliver på 90 kvadratmeter.

Det gøres klart i brevet, at de kommende indflyttere i seniorbofællesskabet skal have lyst til at deltage i fælles madlavning og fællesspisning og fælles aktiviteter. Det tilstræbes, at der er en ligelig fordeling mellem aldersgrupperne 55-65 årige, 66-75 årige og plus 76 år.

- Indtil videre er der 25, der har givet tilsagn om at de gerne vil flytte ind, når byggeriet står klar, og det er jo mere, end der er boliger til. Og vi har ikke hørt fra alle endnu, siger Lene Kibsgaard fra arbejdsgruppen.

Samtidig er der omkring 25 borgere, der har meldt ud, at de ikke ønsker at stå på interesselisten mere.

- En af årsagerne er nok huslejen, for den ligger jo i den høje ende. Det må vi jo vedgå. Der kan sagtens være mange, der synes, at det er for meget, siger Lene Kibsgaard. Hun tilføjer:

- Det er en drejning, det har taget, som vi ikke har haft indflydelse på, for vi snakkede godt nok en helt anden husleje, da vi startede. Men selv om nogle altså har fravalgt projektet, så har vi kun hørt positive meldinger om processen og værdigrundlaget. Der er også nogle, der har sagt, at de gerne fortsat vil stå på interesselisten, selv om de ikke er klar til at flytte ind i første omgang.

Da der i foråret blev holdt orienteringsmøde var forventningen, at kommunen allerede inden sommer kunne godkende et skema A, hvorefter byggeriet ville kunne sendes i udbud efter sommer.

Skema A, der blandt andet beskriver økonomien i byggeriet og huslejens størrelse, er dog slet ikke sendt til Morsø Kommune endnu. Ansgar Nygaard, formand for Boligselskabet Nykøbing Mors, oplyser, at skemaet er lige på trapperne. Han håber, at det kan godkendes i kommunalbestyrelsen inden jul.

Ansgar Nygaard gætter på, at byggeprojektet kan sendes i udbud engang i foråret, men han tør ikke satse på, at man bliver klar til byggestart inden sommer.