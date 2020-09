Trods strid modvind: MorsØ FC vandt i sikker stil

NYKØBING:Lørdag eftermiddag var der topopgør i Serie 2, da MorsØ FC på hjemmebane tog imod Hanstholm IF. Men på trods af, at de to hold ligger med få points adspredelse i tabellen, endte det med en sikker sejr til hjemmeholdet på 4-0.

- Vi startede egentlig fint og holdt dem fra de store chancer. Vi spillede i modvind i første halvleg, så planen var at holde kampen på 0-0 indtil pausen, siger træner for Hanstholm IF, Per Kristiansen.

De første 20 minutter havde Hanstholm IF nogenlunde styr på MorsØ FC’s offensiv, men efter 22 minutter lå bolden pludselig i gæsternes mål. Det skete, da spillende træner fra Morsø FC Mickey Berg sparkede et hjørnespark, som endte med at gå direkte i mål. Herefter blev MorsØ FC mere dominerende og kom frem til flere store chancer. Spillerne fra Hanstholm IF blev skubbet mere og mere bagud, og kort tid inden pausen pressede MorsØ FC på Hanstholm IF’s højre back Stefan Andersen. Han ville heade bolden ud til hjørnespark, men han fik ikke komunikeret ordeligt med sin målmand Sune Thøgersen, der kastede sig efter bolden. I stedet for at få bolden ud over baglinjen til et hjørnespark endte han med at skubbe bolden i eget mål.

- Jeg synes, at vi spillede en meget disciplineret kamp i dag. I pausen var jeg ærgerlig over, at vi ikke førte 3-0, fordi vi havde chancerne til at score mere, siger Mickey Berg.

I anden halvleg var det MorsØ FC, som skulle slås med modvinden, men hjemmeholdet fortsatte alligevel de gode takter fra første halvleg. Efter 53 minutter blev det 3-0, da Kristian Gundelund Nielsen kom først på et hjørnespark slået af Mickey Berg.

- Jeg er glad for, at vi fik scoret tidligt i anden halvleg, fordi det lukkede kampen, og vi var i kontrol derfra, siger Mickey Berg.

Hanstholm IF havde ikke noget modsvar til målet til 3-0, og efter 64 minutter blev det også 4-0. Det skete, da Rasmus Nygaard i venstre side slog en diagonal til Mads Høje Nørvang Hansen, der tog bolden med og sparkede bolden i mål.

- Vi prøvede i anden halvleg at gå længere frem på banen, men der var for få offensive aktioner, som lykkedes i dag. Der var for mange, som tog en dribling for meget i stedet for at spille bolden, så vi fik slet ikke prøvet deres målmand af, siger Per Kristiansen.

Kampfakta:

Fodbold, serie 2

Morsø FC

Hanstholm IF

Resultat: 4-0

Pausestilling: 2-0

Mål: 1-0 Mickey Berg (22), 2-0 Sune Thøgersen (selvmål) (43), 3-0 Kristian Gundelund Nielsen (53) og 4-0 Mads Høje Nørvang Hansen (64)