Trykket stemning hos 3.g’erne: Året skal bare overstås

Signe Doll Overgaard er elevrådsformand hos Morsø Gymnasium. Hun oplever, at lærerne gør en stor indsats, men online-undervisning er slet ikke på niveau med undervisning i et klasselokale. Hun frygter, at de studerende ikke bliver klædt godt nok på til eksamen. Hun fortæller også, at mange af hendes medstuderende er ved at miste motivationen. Det har været et langt sejt træk. Foto: Bo Lehm