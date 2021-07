Tur med folk i læderveste hitter: Billetter er revet væk

MORS:Præsident Svend Pedersen havde nok forventet, at alle billetter ville blive udsolgt til Puch Klub Mors’ årlige puchtur på Mors, men han havde ikke troet, at der kun skulle tre uger til.

Det er ikke desto mindre tilfældet. I juni blev der sat 400 billetter til salg til Puch Turen 2021, der løber af stablen 31. juli. Efter blot to dage var halvdelen solgt, og efter tre uger kunne Puch Klub Mors altså melde udsolgt.

- Det er vi rigtig glade for, og vi glæder os til at tage imod alle. Nu håber vi bare på godt vejr, siger Svend Pedersen.

Sidste år skulle der have været stor fejring i anledning af klubbens 10-års jubilæum, men turen blev kun holdt i begrænset og alternativt omfang på grund af corona-situationen. Derfor fejres jubilæet i år, hvor der blandt andet uddeles ”Puch Klub Mors 10 år”-badges til deltagerne.

Her kan du læse endnu en artikel om Puch Klub Mors, der sidste år florerede i en landsdækkende reklame:

I 2018 var der 206 deltagere, der kørte med på turen, mens det året efter i 2019 steg til 298 deltagere, fortæller Svend Pedersen. Tidligere år har deltagerne bare skullet dukke op på dagen, men for at deltagerantallet ikke skal stikke helt af, særligt i forhold til corona, har klubben i år valgt at sætte billetter til salg på forhånd.

- Det er en stigning med over 100 deltagere i forhold til 2019. Vi skal kunne blive ved med at styre det, og hvis det går godt, prøver vi måske med 100 flere billetter til næste år, siger Svend Pedersen.

Størstedelen af deltagerne kommer i år fra Thy-Mors-området, men der kommer også folk fra bredt rundt om i resten af landet. Billedet her er fra turen i 2016. Arkivfoto: Ole Iversen

En del af kulturen

Præsidenten synes, det er sjovt med den stigende interesse for Puch Klub Mors’ årlige tur, der bare startede med, at nogle gutter aftalte at mødes og køre lidt rundt på Mors sammen.

- Vi er jo lidt blevet en del af kulturen her på Mors, og folk skriver i forskellige grupper på Facebook, at hvis man kører gammel knallert, så er Puch Turen på Mors en af begivenhederne, siger Svend Pedersen, der kommer med et bud på den store interesse for klubbens årlige tur på Mors.

- Der er ingen tvivl om, at en stor del af det skyldes, at det er blevet en dille at køre gammel knallert og især Puch Maxi. Og så tror vi da også, at det har lidt at gøre med, at vi laver et godt arrangement, siger han og roser turens sponsorer for opbakningen.

Det er lykkedes Puch Klub Mors at få Ib Grønbech til at spille til turens afsluttende fest.