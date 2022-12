Turistkontor flytter og må skære en stilling

NYKØBING:Som tidligere omtalt i Nordjyske bliver Vestergade 10 det kommende hjemsted for Morsø Turistbureau, der drives af Morsø Turistforening. Efter kommunalbestyrelsens beslutning om at sælge toldkammerbygningen på Havnen 4 til destilleri og bryggeri, skal turistkontoret være ude af lejemålet 1. marts.

- Turistbureauet har gennem de sidste 46 år haft til huse på havnen, så det er med vemod, vi forlader lokalerne og en god huslejeaftale med Morsø Kommune. Huslejeaftalen er desværre ikke gældende for de nye lokaler, så vi skal finde cirka 275.000 kroner til betaling af denne del. I første omgang skæres der yderligere én ansat, hvilket betyder, at der reduceres betydeligt i vores aktivitetsniveau, siger turistchef Bente Kristensen.

I en pressemeddelelse skriver chefen for VisitMors / Morsø Turistbureau, at lejemålet Vestergade 10C, hvor der tidligere var Flügger malerforretning, er blandt andet er valgt på grund af de gode parkeringsmuligheder. Der er en parkeringsplads i Vestergade bag lejemålet, som i øjeblikket i stort omfang benyttes af kunder til Rema 1000, som er i gang med nybyggeri på Vesterbro på den tidligere Ford-grund.

Bente Kristensen lægger ikke skjul på, at den påtvungne flytning og den nye økonomiske ramme bliver en udfordring for kontoret.

I det nye år må Bente Kristensen og hendes reducerede stab finde flyttekasserne frem og forlade den ikoniske toldbygning på Havnen 4. Arkivfoto: Bo Lehm

- Vi vil dog arbejde ihærdigt på at finde flere indtægtsmuligheder samt opfordre flere til at tegne et medlemskab eller give et støttebidrag, så vi snarest kan ansætte og skrue fuldt op for aktivitetsniveauet igen. Gennem året har vi haft en kæmpe opbakning fra erhvervet og fra private, hvilket har glædet/styrket os i en svær tid – stor tak til dem alle. En streg er slået, og vi ser nu frem til at tage imod såvel turister samt lokale i vores nye lokaler. Vi forventer, at vi er klar til at slå dørene op senest 1. marts, siger Bente Kristensen i pressemeddelelsen.