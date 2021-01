Tyvekoster: Hvem savner disse smykker?

MORS:Hvem er den retmæssige ejermand til nogle smykker, som en indbrudstyv fra Mors har haft til salg?

Smykkerne, der er af guld eller i hvert fald gyldne, menes at stamme fra et eller flere indbrud, begået af en 24-årig mand, formentlig et sted i Nykøbing eller omegn, oplyser politiassistent Arne Houmøller.

Det drejer sig om tre halskæder, to armlænker, et par korsformede vedhæng samt en fingerring. I ringen er indgraveret ”Student 08”.

Den 24-årige sigtes for to indbrud, begået på Gasværksvej og Refshammervej i Nykøbing henholdsvis onsdag og fredag i sidste uge.

Smykkerne stammer ikke fra disse indbrud. De er blevet indleveret til politiet af en borger, der havde købt dem, men som efterfølgende fattede mistanke, fortæller Arne Houmøller.