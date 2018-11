Tyveri gik i kludder: To unge vendte tilbage og meldte sig

MORS: Det gik ikke helt efter planen, da fire personer natten til tirsdag forsøgte at stjæle et fladskærms-tv fra et skur ved en købmandsbutik på Asselsvej, Øster Assels på Mors.

Tyveriforsøget skete kl. 02.30, men blev set af et vidne, som råbte til de fire mænd. Derefter kastede mændene fladskærms-tv‘et fra sig og stak af.

Politiet rykkede ud med to hundevogne og en patruljevogn. Tæt på gerningsstedet fandt de en efterladt bil, hvori der lå mobiltelefoner og pung. Bilen var ikke meldt stjålet, og politiet tror, at den tilhører en af gerningsmændene.

Efter lidt over en time - kl. 03.45 - kom to af de formodede gerningsmænd luntende tilbage til bilen og meldte sig selv til politiet. De var to unge mænd fra Mors på 22 og 23 år.

Tidligt tirsdag morgen havde politiet endnu ikke fået fat på de to andre gerningsmænd. Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi blev en anden bil stjålet i området tirsdag morgen, og muligvis er de to manglende gerningsmænd stukket af i den bil.