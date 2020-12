U17 drenge fik storsejr efter en måneds corona-pause

NYKØBING:Onsdag aften var U17-drengene fra HF Mors/Skyum endelig i aktion igen i 1. division efter knap en måneds pause, da AGF/Viby kom på besøg i Nykøbing. Det var bare tredje kamp i efterårssæsonen, der af flere omgange har været sat på pause på grund af coronarestriktioner. Og selvom spillerne fra HF Mors/Skyum havde lidt rust, der skulle bankes af, blev det til en meget overbevisende sejr på 16 mål.

- Det har været en lang pause for spillerne, og det resulterede i nogle meget hurtige afslutninger i starten af kampen. Men de fik heldigvis spillet hinanden gode, som kampen skred frem, siger træner for HF Mors/Skyum, Jacob Hessellund.

Fra kampens start fulgtes de to hold ad med at score målene, men efter 10 minutters spil begyndte hjemmeholdet at trække fra. Det var især i angrebet, hvor spillet flød for HF Mors/Skyum, og de kunne gå til pause foran 23-16.

- I løbet af halvlegen fik vi nemmere ved at komme til scoringer, og vi fik også lavet nogle nemme kontramål. Men vi manglede fokus i forsvaret, hvor vi lukkede 16 mål inden i første halvleg, og det er for meget, siger Jacob Hessellund.

I anden var der aldrig tvivl om udfaldet, og det var kun et spørgsmål om, hvor stor sejren skulle være til hjemmeholdet. De havde fortsat let ved at score, og de begyndte samtidig at tage bedre fra i forsvaret. Derfor endte det med en sikker sejr på 40-24 til HF Mors/Skyum.

- I pausen snakkede vi om, at vi skulle investere mere i forsvaret, og det gjorde vi i anden halvleg. Vi fik mere fysik i forsvarsspiller, så vi fik hurtigt en føring på 12 mål, og så var kampen lukket, siger Jacob Hessellund.

Kampfakta:

Håndbold, U17 drenge 1. Division

HF Mors/Syum

AGF/Viby

Resultat: 40-24

Pausestilling: 23-16

Mål: Rasmus Houmøller (7) Victor Thomadsen (6), Anders toft (6) Christoffer Ekmann (5), Richard Seerup (4), Jens Djernes (3), Magnus Storgaard Pedersen (3), Frederik Lehd (3) Christoffer Brorson (2) og Jeppe Vestergaard (1)