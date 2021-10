U17-drenge fortsætter sejrsstimen: Slår tophold

NYKØBING: Det har været fantastisk start i 1. Division for HF Mors/ Skyum, der i holdets to første kampe har vundet med 25 og 20 mål. Torsdag aften skulle HF Mors/ Skyum for alvor stå distancen, da de mødte puljens andet tophold, Aalborg Håndbold, som også havde vundet sine første kampe. Igen viste HF Mors/ Skyum klassen og vandt sikkert med seks mål.

- Det var en god modstander i dag, og det var første gang, vi skulle måles. Så vi var lidt spændte, fordi vi ikke vidste, hvor vi stod, men vi spillede igen en god kamp, siger træner for HF Mors/ Skyum, Rune Lanng.

Fra kampens start kom begge hold godt ud. HF Mors/ Skyum havde let ved at score, men lukkede også en del mål ind i den anden ende.

Men cirka halvlegs gennem første halvleg tog hjemmeholdet fat og begyndte at lukke af defensivt. Det betød, at HF Mors/ Skyum gik til pause foran med seks mål, 15-9.

- Da vi først fik fat i forsvaret, rendte vi ligeså stille fra dem, og vi fik også nogle nemme kontramål, siger Rune Lanng.

I starten af anden halvleg fortsatte HF Mors/ Skyum med at udbygge sin føring og førte af flere omgange med ni mål. Men i den sidste halvdel af anden halvleg, blev hjemmeholdet lidt mere uskarpe. Samtidig fik de også fire to minutters udvisninger i anden halvleg, og Aalborg Håndbold kom med i kampen igen.

- Vi spillede for meget i undertal på grund af udvisningerne, så vi blev for uskarpe og brændte for meget, siger Rune Lanng.

Men selvom Aalborg Håndbol indhentede lidt af føringen, var sejren aldrig for alvor i fare for HF Mors/ Skyum, som vandt kampen 27-21.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi falder lidt sammen i anden halvleg, men vi er meget tilfredse med sejren, siger Rune Lanng.

Kampfakta:

Håndbold, U17 1. Division

HF Mors/ Skyum

Aalborg Håndbold

Resultat: 27-21

Pausestilling: 15-9

Mål: Kristoffer Vestergaard 8, Magnus Pedersen 6, Kasper Lopdrup 4, Mikkel Hornum 3, Frederik Adamsen 2, Richard Seerup og Christoffer Brorson.