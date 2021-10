U17-drenge fortsætter: Vinder med 20

VIBORG:Søndag fortsatte det gode spil for HF Mors/ Skyum i U17 1. Division, da de ude mod Viborg HK vandt med 41-21.

Fra kampens start var de to hold meget lige, og HF Mors/ Skyum havde svært ved for alvor at få fat i kampen.

- Jeg synes, vi kom dårligt fra start, og vi var der ikke 100 procent. Vi lavede for mange tekniske fejl og brændte for meget, siger træner for HF Mors/ Skyum, Rune Lanng.

Men cirka halvvejs gennem første halvleg begyndte spillet at fungere for gæsterne. De slog langsomt et hul, og det betød, at de gik til pause med en føring på 19-11.

- i Pausen snakkede vi om, at vi ikke var tilfredse med det første kvarter, og vi kunne gøre det bedre. Og da vi gik ud til anden halvleg, der viste vi virkelig høj klasse, siger Rune Lanng.

Efter pausen kørte HF Mors/ Skyum Viborg HK midt over og scorede på et kvarter 11 mål, hvor hjemmeholdet kun scorede et.

- Vi fik lukket fuldstændig af, løb en masse kontra og spillede også godt angrebsspil, siger Rune Lanng.

HF Mors/ Skyum fik en føring på 19 mål. Det betød, at de i slutning af kampen skruede ned for tempoet, men var fortsat i fuld kontrol.

- Vi gik et gear ned til sidst, men det er kun naturligt. Så det var en godkendt indsats, hvor vi især er glade for vores anden halvleg, siger Rune Lanng.

Kampfakta:

Håndbold, U17 1. Division

Viborg HK

HF Mors/ Skyum

Resultat: 21-41

Pausestilling: 11-19

Mål: Magnus Pedersen (10), Frederik Adamsen (5), Mikkel Horung (5), Richard Seerup (5), Tobias Strøm (5), Kristoffer Vestergaard (4), Christoffer Brorson (3), Mikkel Lohmann (2), Kasper Lopdrup (1) og Jonas Nielsen (1)