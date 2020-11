U17 drenge spiller igen: Lægger ud med en sejr

AARS:U17 drengene fra HF Mors/Skyum har været tvunget til at holde knap en måneds pause på grund af corona, men søndag eftermiddag var de igen i aktion, da de på udebane mødte Aars HK. Det endte med at være en tæt affære, men til sidst var det gæsterne fra HF Mors/Skyum, der kunne juble over en sejr på 31-28.

- Det var en kamp med to hold, der kendte hinanden godt. Vi var klar på deres offensive kvalitet, og det lykkedes vi med i forsvaret at få lukket, siger træner for HF Mors/Skyum, Jacob Hessellund.

I første halveg fulgtes de to hold ad, hvor HF Mors/Skyum aldrig fik en føring på mere end et par mål.

- Vi blev mødt af et offensivt forsvar, som jeg synes, vi fik fandt løsningerne på. Men vi brændte lidt for meget i første halvleg, siger Jacob Hessellund.

Fra anden halvlegs start slog HF Mors/Skyum et hul på seks mål. Den føring kom hjemmeholdet aldrig rigtig tilbage fra, HF Mors/Skyum kunne drage hjem igen med en sejr på 31-28 og to point på kontoen.

- Det sidste kvarter var Aars HK tvunget til at satse, så der skulle vi lige holde hovedet koldt, siger Jacob Hessellund.

Kampfakta:

Håndbold, U17 1. Division

Aars HK

HF Mors/Skyum

Resultat: 28-31

Pausestilling: 15-17