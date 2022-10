U17-drengene manglede den sidste skarphed

SKYUM:Søndag var talenterne fra Mors-Thy-Skyum igen i aktion i 1. Division, da Aalborg Håndbold kom på besøg. Det blev en en tæt kamp, der bølgede frem og tilbage, men i sidste ende var det gæsterne, som trak det længste strå og vandt 25-23.

- Jeg synes, det er to jævne hold, og vi burde kunne slå dem, men når vi mangler 10-15 procent, så vipper den til deres fordel, siger træner for Mors-Thy-Skyum, Rune Lanng.

Fra kampens start var det meget tæt mellem de to hold, og de skiftedes til at tage føringen. Ingen af holdene formåede for alvor at slå hul og fik kun føringer på et par mål.

- Vi var for uskarpe i begge ender. I forsvaret dækker vi egentlig fint, men alligevel får de banket bolden i mål. Det samme i angrebet, hvor vi spiller den godt rundt, men vi brænder for meget, og ofte manglede den sidste aflevering, siger Rune Lanng.

De to hold gik til pause helt lige ved stillingen 14-14.

Efter pausen fortsatte kampbilledet. Mors-Thy-Skyum forsøgte at dække 5-1-forsvar og havde pænt succes med det. Men I angebet var de stadig for uskarpe, så kampen forblev meget tæt.

Med knap 10 minutter igen var Mors-Thy-Skyum foran 22-20 og var en mand i overtal. Desværre for hjemmeholdet blev de for ukoncentreret i overtalsspillet og endte med at tabe det 0-2.

Dermed stod det lige med få minutter igen, og i den afsluttende fase var det gæsterne, som havde overskud. Det endte med et nederlag på 23-25 til Mors-Thy-Skyum.

- Det var skarpheden, som manglede i dag, og vi fik ikke gjort vores ting færdige, siger Rone Lanng.

Efter tre kampe har Mors-Thy-Skyum tre point.