U19 drenge brændte for meget men vandt alligevel

NYKØBING:Spillerne fra HF Mors U19 hold fik søndag eftermiddag endnu sejr i Drengeligaen. Det skete på hjemmebane, hvor Tvis var på besøg.

Fra kampens start var det hjemmeholdet, der var bedst og bragte sig tidligt foran.

- Vi stod godt i forsvaret og gav vores målmand gode forudsætninger. I angrebet spillede vi os også til mange gode chancer, men vi brændte for mange store chancer, siger Lars Krarup, der er træner for HF Mors.

I anden halvleg holdt hjemmeholdet føringen og var oppe og føre med 17-12. Her viste HF Mors målmand Jacob Tøfting stort spil, da han endte med at have 16 redninger.

Dog rendte HF Mors ind i flere to minutters udvisninger i løbet af halvlegen, og Tvis formåede at indhente noget af føringen og kun være bagud med et mål. Men morsingboerne formåede at holde hovedet koldt og vandt kampen 25-19.

- Der var perioder, hvor vores angrebsspil var rigtig godt, men der var også perioder, hvor vi var for usikre og lavede for mange fejl. Så det er rart, at vi trods alt vandt, når der var de perioder, hvor det haltede, siger Lars Krarup.

Kampfakta:

Håndbold, U19 Drenge Liga

HF Mors

Tvis

Resultat: 25-19

Pausestilling: 12-10

Mål: Mads Svane (9), Viktor Bergholt (5), Anders Hyldal (3), Mikkel Damgaard (2), Mikkel Krog (2), David Brask Sørensen (1), Anders Svarrer (1) og Victor Thomadsen (1)