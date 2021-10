U19 drenge imponerede: - Tæt på den perfekte kamp

NYKØBING:Fredag aften ventede der en svær opgave for HF Mors i U19 Drengeligaen, da de hjemme tog imod Skanderborg Håndbold. Her var morsingboerne for stor en mundfuld for gæsterne, og HF Mors vandt med 11 mål.

- Det var tæt på den perfekte kamp. Alle bidrog med fight og leverede en holdpræstation, siger træner for HF Mors, Lars Krarup.

I første halvleg fulgtes de to hold ad og lavede få tekniske fejl. HF Mors tog føringen flere gange, dog uden at slå hul. Men mod slutningen af halvlegen slog HF Mors et lille hul og gik til pause foran 17-14.

- Efter pausen kom vi blæsende ud og satte os totalt på kampen. Vi scorede 23 mål i anden halvleg og var bedre i alle spillets facetter, siger Lars Krarup.

Skanderborg Håndbold fik ikke et ben til jorden i anden halvleg. Det var især det stationære angrebsspil, som klikkede for HF Mors.

- Jeg har sjældent set os være så skarpe, opfindsomme og tålmodige i angrebsspillet, siger Lars Krarup og fortsætter:

- Vi kunne ikke spille bedre mod det hold, vi formodede var et af de bedste i puljen. Så vi havde ikke turde håbe på at vinde med 11 mål.

HF Mors vandt kampen 40-29.

Kampfakta:

Håndbold, U19 Drengeliga

HF Mors

Skanderborg H

resultat: 40-29

Pausestilling: 17-14

Mål: Anders Toft 8, Magnus Norløk 7, Rasmus Houmøller 6, Viktor Norløk 4, Kristoffer Vestergaard 3, Niklas Jensen 3, Malthe Bull 3, Victor Thomadsen 3, Mikkel Krogh 2 og Morten Libak 1