U19-drenge sejrer i tæt opgør

SKJERN:Søndag eftermiddag skulle U19-drengene fra HF Mors rejse sig, efter det i sidste weekend blev et nederlag mod Fredericia HK. Og det gjorde de, da de ude mod Skjern Håndbold vandt 29-28 i U19 Drengeligaen.

- Det var en kamp, vi havde set frem til med spænding. De har vundet over Fredericia HK, som vi tabte til, men vi havde en god snak i ugen, hvor vi blev enige om at fighte, så vi kunne se hinanden i øjnene efter kampen, siger træner for HF Mors, Lars Krarup.

Generelt var det en tæt kamp, som blev spillet i Skjern. I første halvleg var det hjemmeholdet som tog føringen, men slog aldrig et hul på mere end to mål. HF Mors var flere gange oppe på siden af Skjern Håndbold, men kom aldrig foran.

Mod slutningen af første halvleg fik HF Mors en to minutters udvisning. Det udnyttede Skjern Håndbold og slog et lille hul på tre mål til pausestillingen 15-12.

- Vi kom bagud med fire i starten af anden halvleg, men derefter begyndte vi at tage fat og få kontakt, siger Lars Krarup.

Langsomt fik HF Mors indhentet Skjern Håndbolds føring, og med knap 10 minutter igen kom de foran for første gang 25-24. HF Mors fortsatte herefter med at føre med et og to mål.

Med 35 sekunder igen førte HF Mors med en og var i angreb. Desværre for morsingboerne blev angrebet reddet, og det gav hjemmeholdet en sidste mulighed for at få et point. De skød bolden på undersiden af overliggeren, hvorefter den blev reddet af HF Mors’ målmand Jacob Tøfting.

Dermed vandt HF Mors 29-28.

- Vi havde klart forbedret os i forhold til sidst, og det var en rigtig god kamp med to gode hold, der matchede hinanden, siger Lars Krarup og fortsætter:

- Det var rart, at vi scorede mere i dag, men vi brænder stadig lidt for mange chancer.

Kampfakta:

Håndbold, U19 Drengeliga

Skjern Håndbold

HF Mors

Resultat: 28-29

Pause: 15-12

Mål: Victor Norlyk 8, Magnus Norlyk 4, Victor Thomadsen 4, Malthe Bull 3, Anders Toft 3, Niklas Jensen 2, Kristoffer Vestergaard 2, Mikkel Krog 2 og Rasmus Houmøller 1,