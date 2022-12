U19 drenge sled sig til sejr mod bundprop

NYKØBING:Det var top mod bund, da Mors-Thy U19 lørdag tog imod Viborg FH i U19 Herrerligaen. Her havde Mors-Thy U19 svært ved at få bolden i mål, men endte alligevel med at vinde 27-18.

- Det var en kamp, hvor vi var store favoritter, så vi lod nogen af dem, som har spillet meget på det seneste få en pause, siger Lars Krarup, der er træner for Mors-Thy U19.

I første halvleg stod Mors-Thy U19 godt defensivt og tillod ikke mange scoringer imod sig. Til gengæld havde de også store vanskeligheder offensivt.

Derfor gik de to hold til pause efter en målfattig første halvleg, der endte 13-10.

- Der var mange nye konstallationer, og så blev det lidt for panisk til tider offensivt. Men vi tog en snak i pausen om, at vi skulle bevare roen, siger Lars Krarup.

Efter pausen fortsatte kampbilledet, og Mors-Thy U19 havde svært ved at slå hul. Men med 12 minutter igen begyndte spillet at flyde for Mors-Thy U19, og de trak fra på måltavlen. De fortsatte med at stå godt defensivt og fik også et par hurtige kontramål.

Det endte med en sejr på 27-18 til Mors-Thy U19.

- Vi har en bred trup med mange gode spillere, så det var godt, at flere fik erfaring fra den bedste række, og vi fik to point, siger Lars Krarup.