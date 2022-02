U19-drenge taber topkamp

BJERRINGBRO:Der var dømt topbrag fredag aften i U19 Drengeligaen, da HF Mors gæstede Bjerringbro FH. Morsingboerne har været godt kørende længe, men fredag aften måtte de se sig slået 28-31.

- Det var et godt hold, vi mødte i dag, men vi er skuffet over vores præstation, især i anden halvleg, siger træner for HF Mors, Lars Krarup.

HF Mors kom fint fra start og fik en tremålsføring. Desværre lavede de et par tekniske fejl, som Bjerringbro FH var dygtige til at udnytte. Derfor blev første halvleg en meget lige affære, men lige før pausefløjtet slog HF Mors et lille hul på to mål.

- I pausen havde vi egentlig en okay følelse. Vi snakkede om, at vi godt kunne satse lidt mere på kontrafasen og stå lidt bedre i forsvaret, siger Lars Krarup.

Men anden halvleg forløb ikke som planlagt for HF Mors. De havde problemer både offensivt og defensivt, og det var hjemmeholdet god til at udnytte.

- De har meget fysik, og vi lykkedes aldrig rigtig med at komme gennem deres defensiv. De vandt alle dueller, og i forsvaret kommunikerede vi heller ikke ordentligt, siger Lars Krarup.

HF Mors fandt aldrig løsningerne i anden halvleg, og derfor endte det med et nederlag til HF Mors på 28-31.

- Vi er skuffet i dag, og vi har nogle ting, vi skal have talt igennem. Så handler det om nu at fokusere på, hvordan vi kan rejse os igen i næste kamp, siger Lars Krarup.

Resultatet betyder, at HF ligger nummer fire i Drengeligaen med 22 efter 13 kampe. Dog har de spillet færre kampe end de tre hold, der ligger foran og har mulighed for at rykke længere op i tabellen.

Kampfakta:

U19 Drengeliga

Bjerringbro FH

HF Mors

Resultat: 31-28

Pausestilling: 13-15

Mål: Magnus Norlyk 7, Anders Toft 7, Niklas Kikkenborg Jensen 5, Victor Thomadsen 4, Victor Norlyk 3, Rasmus Houmøller 2, Mikkel Krogh 2 og Oscar Von Oettingen 1