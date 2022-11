U19-drenge tog sikker sejr i Skanderborg

SKANDERBORG:Søndag aften skulle spillerne fra Mors-Thy U19 forsøge at hente endnu end sejr, da de ude mødte AGF/Skanderborg i U19 Drengeligaen. Her viste gæsterne gode takter og vandt en sikker sejr på 31-24.

- Det var et godt hold, vi mødte, så vi var lidt spændte, og vi så også hurtigt, at de er dygtige håndboldspillere, siger træner for Mors-Thy U19, Lars Krarup.

Fra kampens start kom hjemmeholdet foran 2-0, da Mors-Thy U19 havde svært ved at score på deres chancer. Til gengæld stod de godt defensivt, og kom ikke yderligere bagud.

Som første halvleg skred frem fik gæsterne bedre styr på spillet, og kampen var forholdsvis tæt. Mod slutningen af halvlegen slog Mors-Thy U19 et lille hul og gik til pause foran 13-11.

- Vi snakkede om i pausen, at vi skulle fortsætte det hårde forsvar, og så skulle vi presse dem på fysikken, siger Lars Krarup.

Efter pausen begyndte de to hold, at skifte mere ud, og her var det tydeligt, at truppen hos Mors-Thy U19 er bredere end AGF/Skanderborgs.

Gæsterne trak stille og roligt fra og fik en føring på otte mål undervejs. De fortsatte med at stå godt i forsvaret og fik samtidig en del kontrascoringer.

Det sidste kvarter kontrollerede Mors-Thy U19 kampen og vandt 31-24.

- Vi fik flere spillere i kamp i dag, hvor alle gik ind og kløede på. Så det var en god sejr, hvor vi viste, at vi har en god og bred trup, siger Lars Krarup.

Mors-Thy U19 ligger nummer to i rækken med 12 point efter syv kampe.