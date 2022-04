U19-drenge tog stort skridt mod DM

NYKØBING:Der er spænding til det sidste i U19-Drengeligaen, hvor flere hold kæmper om DM-pladserne. Torsdag aften tog rækkens førerhold fra HF Mors et stort skridt. Hjemme foran 800 mennesker slog morsingboerne det andet tophold fra Fredericia HK med 34-28.

- Kulissen var fed med så mange tilskuer, som gav den gas. Det havde drengene brug for, og man kunne mærke, at det løftede dem, siger træner for HF Mors, Lars Krarup.

Det var en svær opgave, som HF Mors var på torsdag aften, da de tidligere på sæsonen havde tabt det omvendte opgør med 15 mål.

- Vi blev skilt ad dernede, så der var payback i aften, og jeg synes, at drengene leverede en meget flot og kontrolleret indsats, siger Lars Krarup.

HF Mors kom godt fra land og spillede sig mange gode chancer. Samtidig stod de godt i forsvaret, og i målet havde Jacob Tøfting en rigtig god kamp.

- I første halvleg var vi i fin kontrol og udbyggede stille og roligt. Dog brændte vi lidt for mange oplagte chancer, men fik alligevel scoret 17 mål, siger Lars Krarup.

De to hold gik til pause ved stillingen 17-10.

I anden halvleg fortsatte HF Mors med at trække fra, og med 15 minutter igen var de foran med ni mål. Det fik gæsterne til at gå frem i et helbanepres, hvilket stressede spillerne fra HF Mors en smule.

- Vi havde et par boldtab, så vi skulle lige justere, men vi fik styr på kampen igen, siger Lars Krarup.

Der blev aldrig spænding om kampens udfald, og det endte med en sikker sejr på 34-28 til HF Mors.

- Det var en god sejr, og det var rart at se, at vores taktik lykkedes. I den omvendte kamp blev vi fanget i mange mand-mand-dueller, så i dag skulle vi spille med større afstand til deres forsvar, og det gjorde vi godt, siger Lars Krarup.

Sejren betyder, at HF Mors fortsat ligger nummer et med en kamp tilbage. Både Skanderborg Håndbold og Bjerringbro FH kan stadig gå forbi morsingboerne, såfremt det ikke lykkedes for HF Mors at få point i den sidste kamp mod Aarhus Elitehåndbold.