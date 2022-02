U19-drenge vinder i overbevisende stil

NYKØBING:Efter en måneds pause var spillerne fra HF Mors U19 igen i aktion i Drengeligaen, da de hjemme fik besøg af Tvis. Her fortsatte de gode takter for HF Mors, der vandt en sikker sejr på 33-23 og fortsat ligger med i toppen af rækken.

- Vi vidste, at vi ville blive mødt af et offensivt forsvar i dag, fordi det har Tvis praktiseret de sidste par gange og også været gode til. Så det var en udfordring, men vi var godt forberedte på det, siger træner for HF Mors U19, Lars Krarup.

Kampen var meget lige i begyndelsen af kampen, hvor HF Mors kun var foran med et par mål. Men med ti minutter igen skiftede hjemmeholdet Casper Würtz ind i målet, og det viste sig at være en god beslutning. Han holdt nemlig buret rent de sidste minutter af første halvleg, og det betød, at HF Mors kunne gå til pause foran 16-10.

- I pausen snakkede vi om, at vi godt kunne være lidt mere fysiske og lave flere mål på kontra, siger Lars Krarup.

Efter pausen fortsatte de gode defensive takter for HF Mors, der ikke tillod gæsterne mange mål. Derfor gik der ikke mange minutter, før HF Mors havde en timålsføring.

- Jeg synes, vi havde styr på kampen i anden halvleg, og det var kun et spørgsmål om, hvor stor sejren skulle være, siger Lars Krarup.

Sejren var aldrig i fare for HF Mors, der var leverede en meget kontrolleret indsats. Derfor endte det også med en sejr på 10 mål, 33-23.

- Det var en rigtig god indsats i dag de sidste 40 minutter, især defensivt. Offensivt har vi lidt rust, der skal bankes af, siger Lars Krarup.

Kampfakta:

U19 Drengeliga

HF Mors

Tvis

Resultat: 33-23

Pausestilling: 16-10

Mål: Niklas Kikkenborg Jensen6, Magnus Norlyk 5, Anders Toft 5, Malthe Bull 4, Oscar Von Oettingen 3, Victor Norlyk 2, Mikkel Krogh 2, Victor Thomadsen 2, Morten Libak 1 og Rasmus Houmøller 1.