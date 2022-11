U19-drenge vinder pligtsejr

HOLSTEBRO:Der er hård kamp om topplaceringerne i U19 Drengeligaen, hvor Mors-Thy U19 kæmper med. Derfor var det kun en sejr, som talte, da de søndag på udebane mødte Tvis, som kæmper med i bunden af rækken.

Mors-Thy U19 leverede en disciplineret indsats og vandt sikkert 37-27.

- Det var en kamp, vi skulle vinde. Jeg synes, vi var klar fra start og satte os hurtigt på opgøret, siger træner for Mors-Thy U19, Lars Krarup.

Der var ikke spillet mange minutter, før Mors-Thy U19 havde slået et hul på tre mål. Herefter byttede de to hold mål lidt, inden Mors-Thy U19 igen rykkede fra og slog hul.

Sådan fortsatte kampbilledet i første halvleg, og gæsterne gik til pause foran 20-14.

- I pausen snakkede vi om, at vi ikke havde fået så mange redninger, som vi gerne ville. Derfor justerede vi lidt, så vi blev mere agresive i forsvarsspillet, siger Lars Krarup.

Mors-Thy U19 fortsatte med at udbygge føringen efter pausen, hvor de havde let ved at spille sig til store chancer i angrebet. I forsvaret stod de også godt, men manglede lige den sidste redning et par gange.

Men der var aldrig tvivl om resultatet, og Mors-Thy U19 slog et hul på otte. Det betød, at de begyndte at skifte en del ud og give de stamspillerne en pause.

Mors-Thy U19 kørte sikkert sejren hjem og vandt 37-27.

- Det var en god sejr og to gode point. Vi vinder med 10 mål og kommer let til chancer, men de scorer 27, og det er et par for mange, siger Lars Krarup.

Efter ni kampe har Mors-Thy U19 skaffet 16 point i U19 Drengeligaen.