U19-drenge viste flot forsvarspil og vandt med 10 mål

AALBORG:Fredag aften var spillerne fra HF Mors’ U19-hold igen i aktion, da de på udebane mødte Aalborg Håndbold i Drengeligaen. Her leverede morsingboerne en koncentreret indsats og kunne drage hjem igen med en sejr på 10 mål og yderligere to point på kontoen.

- Inden kampen var vi lidt spændte, fordi vi er plaget af en skader for tiden. Derfor havde vi flere U17-spillere med, men de leverede heldigvis alle en rigtig god indsats, siger Lars Krarup, der er træner for HF Mors.

Fra kampens start stod HF Mors godt i forsvaret og tillod ikke mange scoringer fra hjemmeholdet. Til gengæld kneb det i den anden ende med at få gang i målscoringerne.

Efter 10 minutters spil var stillingen kun 1-2, og HF Mors havde problemer med at få bolden i mål. Men de fik hul på bylden, og de sidste 20 minutter af første halvleg kom de betydelig lettere til scoringer. Dermed kunne morsingboerne gå til pause foran 18-9.

- I pausen snakkede vi om, at vi skulle fortsætte med at arbejde hårdt og stå tæt i forsvaret. Vi kom dog lidt sløjt i gang i anden halvleg, men vi fik hurtigt styr på kampen igen, og de sidste 10 minutter var det kun et spørgsmål om, hvor stor sejren skulle være, siger Lars Krarup.

De gode takter i både forsvaret og angrebet fortsatte kampen ud. Derfor kunne spillerne fra HF Mors juble over en sikker sejr på 32-22.

- Vi leverede en virkelig god og koncentreret indsats i dag, og hvis vi kan spille ligeså godt fremover, får de andre hold svært ved at score i mod os, siger Lars Krarup.

HF Mors har fået 14 i ni kampe og kæmper med i toppen af drengeligaen.

kampfakta:

Håndbold, U19 Drengeligaen

Aalborg Håndbold

HF Mors

Resultat: 22-32

Pausestilling: 9-18

Mål: Victor Thomadsen (8), Anders Toft (6), Gustav Carstens (6), Viktor Bergholt (5), Mikkel Damgaard (3), Mikkel Krog (2), Jeppe Vestergaard (1) og Mads Svane (1)