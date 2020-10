U19-drenge viste niveauet: Vandt i sikker stil

NYKØBING:I sidste weekend var U19-drengene fra HF Mors heldige med at få en uafgjort i de døende sekunder ude mod Skjern Håndbold. Derfor var det et opsat HF Mors mandskab, der søndag skulle forsøge at hente en sejr, da Fredericia HK kom på besøg i Nykøbing. Og her beviste morsingboerne, at de har niveauet til at spille med i Drengeligaen med en sikker sejr på 33-22.

- Jeg gav drengene en løftet pegefinger efter præstationen i sidste weekend mod Skjern Håndbold. Den besked har de forstået, fordi i dag leverede vi en flot holdpræstation, hvor alle kæmpede for hinanden, siger træner for HF Mors, Lars Krarup.

I de første 10 minutter var det dog gæsterne fra Fredericia, som viste det bedste spil og bragte sig foran. Det fik HF Mors til at foretage nogle ændringer i forsvaret, og de gav hurtigt pote. Herfra stod der HF Mors på det meste, og hjemmeholdet kunne gå til pause foran 14-10.

- Vi stod godt i forsvaret, og vi viste også god kreativitet i angrebet. Mikkel Damgaard på stregen blev blandt andet flere gange sat flot op af Mads Svane. Men det er hele holdet, som skal have ros i dag, siger Lars Krarup.

I anden halvleg fortsatte HF Mors de gode takter og udbygge føringen. Og selvom Fredericia HK forsøgte forskellige ændringer i angrebet, havde HF Mors et modsvar til det hele og lukkede af.

- Vi havde ikke slået hullet i pausen, men det gjorde vi i løbet af anden halvleg. De forsøgte blandt andet at spille syv mod seks, men vores forsvar stod imod, og vi kunne flere gange score i tomt mål, siger Lars Krarup.

HF Mors fortsatte med at holde koncentrationen hele kampen, så da hornet lød kunne spillerne juble over en flot sejr på 33-22 og to point på kontoen.

Kampfakta:

HF Mors

Fredericia HK

Resultat: 33-22

Håndbold, U19 Drenge Liga

Pausestilling: 14-10

Mål: Mads Svane (9), Mikkel Damgaard (7), Viktor Bergholt (7), David Brask (4), Anders Hyldal (3), Gustav Carstens (3) Mikkel Krog (1), Anders Svarrer (1), Sigurd Jensen (1)