U19 drengene viste klassen i anden halvleg: Vinder på svær udebane

ESBJERG:Søndag eftermiddag var HF mors U19 drenge på en svær opgave, da de på udebane mødte UH Esbjerg i Drengeligen. Men morsigboerne viste klassen og vandt kampen 32-26

- UH Esbjerg ude plejer altid at være en svær kamp, hvor vi er på en lang køretur, og vi møder næsten altid et godt velforberedt hold, siger træner for HF Mors, Lars Krarup.

Fra kampens start var det meget lige mellem de to hold, men hvor HF Mors førte med få mål det meste af tiden. HF Mors blev mødt af et 5-1-forsvar, men i følge Lars Krarup formåede drengene alligevel at spille sig igennem til gode chancer. Derfor gik de to hold til pause ved stillingen 13-15.

- Jeg synes egentlig, at vi stod okay i forsvaret i første havleg, hvor vi fik dem presset til afslutninger fra positioner, som vi gerne ville. De 13 mål, de lavede, der havde vores målmand faktisk hånden på mange af skuddene, siger Lars Krarup.

I anden halvleg fik HF Mors justeret på et par områder, og de begyndte ligeså langsomt at trække fra.

- Vores målmænd fik reddet mere i anden halvleg, så vi havde mulighed for at scorer nogle lette kontramål, og vi var oppe at føre med syv på et tidspunkt. Derfra var det et spørgsmål om, hvor stor sejren skulle blive, siger Lars Krarup.

Mod slutningen af kampen fik UH Esbjerg indhentet lidt af føringen, men de kom aldrig for alvor tilbage i kampen. Dermed kunne HF Mors rejse hjem igen med en sejr på 32-26 og to point i bagagen.

- Drengene skal have stor ros i dag, fordi de leverer en koncentreret indsats på en svær udebane. Samtidig havde vi også et par U17 spillere med i dag, og de gjorde også en god figur, siger Lars Krarup.

Kampfakta:

Håndbold, U19 Drengeligaen

UH Esbjerg

HF Mors

Resultat: 26-32

Pausestilling: 13-15

Mål: Malthe Bull (5), Sigurd Jensen (5), Mads Svane (4), David Brask Sørensen (4), Mikkel Krog (4), Niklas Jensen (3), Anders Toft (3), Viktor Bergholt (2) og Mikkel Damgaard (2)