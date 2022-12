U19-drengne vinder igen på svær udebane

BJERRINGBRO:Onsdag vandt Mors-Thy U19 hjemme over Bjerringbro-Silkeborg, og søndag eftermiddag var det igen tid til, at de to tophold skulle mødes, denne gang i Bjerringbro. Selvom det var et hjemmehold, som var opsat på revanche, viste Mors-Thy U19 klassen og vandt sikkert 35-28.

- Det var en kamp, som vi helst skulle vinde mod et andet tophold, og jeg synes, at vi satte os tungt på opgøret fra kampens start, siger træner for Mors-Thy U19, Lars Krarup.

Der var ikke spillet mange minutter, før Mors-Thy U19 satte sig på opgøret. De spillede kloge angreb og stod godt defensivt.

- Hver gang vi var i forsvar, tvang vi dem til at arbejde hårdt, og det samme var gældende i angrebet, så de skulle bruge meget energi for at lukke os ned, siger Lars Krarup.

Mors-Thy U19 gik til pause foran 17-11.

I de første minutter efter pausen fortsatte kampbilledet, og Mors-Thy U19 var oppe og føre med ni.

Men som anden halvleg skred frem, blev de lidt for komfortable og begyndte at sløse flere bolde væk. Det gjorde, at Bjerringbro-Silkeborg igen fik mere kontakt og var kun nede med fire mål.

Men sejren kom aldrig for alvor i fare, og hver gang Mors-Thy U19 havde brug for målene, skruede de op for tempoet. De endte med at vinde 35-28.

- Det var en god sejr, og vi bygger på, men vi har desværre en tendens til at miste koncentrationen, når vi fører stort, og det skal vi blive bedre til, siger Lars Krarup.

Mors-Thy U19 indtager andenpladsen i rækken med 20 point i 11 kampe.