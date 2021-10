Udligning i sidste minut: HF Mors tæt på sejren

NYKØBING:Fredag aften var HF Mors damer igen i aktion i 3. Division. På hjemmebane tog de imod Nøvling IF, og her var morsingboerne tæt på sejren, men til sidst endte det med en uafgjort på 22-22.

- Det var vores bedste præstation i denne sæson. Selvfølgelig er det ærgerligt, at vi ikke fik sejren, men pigerne skal have stor ros for præstationen, siger træner for HF Mors, Henrik Henriksen.

I første halvleg viste HF Mors flot spil, hvor det især var forsvarsspillet, som fungerede.

- Det var et godt hold, vi mødte i dag, men vi holdt dem nede på otte scoringer, og vi kunne mærke, at vi frustrerede dem med vores måde at dække op på, siger Henrik Henriksen.

De tog hold gik til pause ved stillingen 12-8.

Efter Pausen fortsatte HF Mors de gode takter, og det lignede længe, at de skulle tage sejren. Med otte minutter igen var HF Mors foran 20-15, men i løbet af de sidste minutter fik morsingboerne tre udvisninger. Det gjorde, at gæsterne fik en chance for at komme tilbage, og i kampens sidste minut scorede Nøvling IF til resultatet 22-22.

- Vi kan mærke, at vi kommer i bedre kamptræning, og vi bygger på for hver kamp vi spiller, siger Henrik Henriksen.

Kampfakta:

Håndbold, 3. Division

HF Mors

Nøvling IF

Resultat: 22-22

Pausestilling: 12-8

Mål: Caroline Riis 7, Heidi Dybdal 5, Maria Kristensen 5, Susanne Madsen 2, Pernille Skov og Cecilie Berg 1