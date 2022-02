Udligningsreformen virker ikke for Mors

MORS:Da politikerne på Christiansborg sidste år blev enige om en reform af den kommunale udligning, så det umiddelbart ud til at være til fordel for landets dårligst stillede kommuner.

Men Morsø er en af en håndfuld kommuner, hvor udligningsreformen har vist sig ikke at virke efter hensigten.

Ifølge kommunen imødegår den ikke den reelle udvikling i kommunens omkostninger, og det er en af årsagerne til, at kommunen nu forudser et underskud på 51 mio. kr. i 2023, stigende til 67 mio. kr. i 2026.

Derfor vil kommunen gå i gang med at kigge efter besparelser på 40 mio. kr. på driftsbudgettet for 2023 - som et af målene i en to-årig indsats. Besparelserne svarer til ca. fem procent af kommunens serviceudgifter.

Samtidig vil man - sammen med andre ramte kommuner - række ud mod Christiansborg i håb om at få ændringer på indtægtssiden.

Ifølge borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) er Morsø Kommune overordnet lykkedes med at lave et budget i balance og med plads til udvikling. Og han er sikker på, at det nok skal lykkes igen:

- Vi oplever meget positiv udvikling på vores ø, både på bosætnings- og erhvervssiden. Så nu skal vi nærlæse budgetterne og være endnu mere åbne overfor at sammenligne os med andre kommuner for at se, hvor vi kan gøre noget anderledes i den kommunale drift, siger borgmesteren.

Stigende skat også en mulighed

De mulige besparelser skal være "baseret på en helhedsbetragtning", som det hedder i en pressemeddelelse fra kommunen. Det betyder, at alle driftsområder kan komme i spil. Og ud over besparelser er borgmesteren også åben over for en skattestigning:

- Vi er nødt til at slagte de hellige køer og kigge på det hele, siger Hans Ejner Bertelsen.

Også kommunens anlægsbudget skal holdes på et lavt niveau i 2023, understreger han. Hans Ejner Bertelsen er dog åben over for, at en skattestigning måske kan give plads til at flere anlægsønsker kan opfyldes.

Når besparelserne trods alt vurderes at kunne holdes på 40 mio. kr., altså et stykke under det forventede underskud på 51 mio. kr., hænger det sammen med en forventning om, at kommunen også i år vil få en del af det særlige tilskud, som staten deler ud til hårdt ramte kommuner. Sidste år fik Morsø 16 mio. kr. fra denne pulje.

Økonomiudvalget skal godkende de økonomiske planer i marts, hvorefter fagudvalgene skal arbejde med sagen frem til maj. Kommunalbestyrelsen skal så over to omgange - i juni og september - tage stilling til potentielle omprioriteringer, besparelser og effektiviseringsmuligheder.