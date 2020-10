Udsolgt til release koncert med Silvera

NYKØBING:Hvis man vil være sikker på fuldt hus, skal man blot sætte billetterne til salg for nul kroner og så selvfølgelig have noget godt at byde på.

Det har det Mors-baserede rockband Silvera gjort. Med Limfjordsteatret som fødselshjælper har Silvera valgt at præsentere sit debutalbum ved en koncert fredag 23. oktober, og billetterne er allerede revet væk.

- Det blev de på under en time. Det var meningen, at Silvera skulle have spillet i vores nye teatersal, men på grund af interessen har vi flyttet koncerten til Morsø Teater. Her er der plads til flere, og det er lettere at overholde corona-restriktionerne, siger Tore Müller, administrativ leder af Limfjordsteatret.

Verdens kant

”Edge of The World” hedder albummet, som Silvera vil spille i fuld udstrækning ved release-partyet i teatersalen. Det var også titlen på en single, som Silvera udsendte i foråret 2018, så mindst et af numrene vil være kendt, når gruppen spiller albummet fra ende til anden.

Bandets fire medlemmer har alle tilknytning til Mors/Thy. På Mors bor og arbejder bassisten Rasmus Hovde og trommeslageren Jens Gade. Sanger og guitarist Simon Krabbesmark bor i Skive, men arbejder i Hvidbjerg på Mors. Forsanger og guitarist Michael Krogh har job og bopæl i Thisted.

Stilen er hård rock, der ikke går af vejen for den gode melodi.