Udvalg fik en særlig opgave: Sådan vil de hjælpe de unge

MORS:Gode fællesskaber er afgørende for at sikre det gode ungdomsliv på Mors. Det mener medlemmerne af et særligt udvalg, der blev nedsat netop for at sætte fokus på unges trivsel på limfjordsøen.

Det såkaldte paragraf 17, stk. 4-udvalg har haft kommunalpolitiker Jette Jepsen (R) som formand, men har også kunnet trække fagpersoner ind, der var relevante for opgaven. Det var i forbindelse med konstitueringsaftalen efter kommunalvalget i november, det blev besluttet at nedsætte i alt tre af disse særudvalg i denne valgperiode.

Udvalget for ungeområdet er det første. De holdt deres første møde 4. april og havde en deadline midt i august til at komme med en betænkning.

- Det var en svær opgave, vi fik, og ingen af os har prøvet det her før. Men efter de første møder fik vi lagt os fast på, at det skulle handle om fællesskaber, fortæller Jette Jepsen og fortsætter:

- Så kom vi på rette spor og fik opgaven afgrænset. Det har været en fantastisk proces. Det her paragraf 17, stk. 4-udvalg kan bare noget andet end at sidde i et politisk folkevalgt udvalg, for der er personer fra nogle forskellige verdener, der kommer ind med noget andet.

I udvalget har blandt andet siddet repræsentanter for Ung Kult, Morsø Ungdomsskole, FGU Nordvest og folkeoplysningsudvalget.

- Alle har virkelig kunnet byde ind med noget. Og så har vi haft gode undersøgelser at trække på, blandt andet Frontløbernes rapport "Ung på Mors", fortæller Jette Jepsen.

Udvalget kan ikke selv beslutte noget, men er over for børne- og kulturudvalget kommet med et forslag til en indsats. Helt konkret foreslår betænkningen fra særudvalget, at der skal være en person, der skal fungere som en slags facilitator i forhold til at hjælpe de unge ind i forskellige fællesskaber.

- Vi var meget inde omkring den mistrivsel, der er blandt unge. Vi kan se, at der er et hul omkring fællesskaber i fritiden, og her skal personen kunne hjælpe unge på vej og også være en sparringspartner i forhold til at de unge skaber deres egne fællesskaber og arrangementer.

Udvalget forestiller sig, at personen kunne have en mobil base i en autocamper.

Betænkningen blev taget godt imod i børne- og kulturudvalget, da den blev præsenteret for nyligt.

Udvalgsformand Tore Müller (S) siger:

- Der er stor glæde i udvalget over det fornemme arbejde, de har lavet ret hurtigt, og så synes jeg, det er rart med en betænkning, der er så dejlig konkret. Der er nogle helt klare anbefalinger til, hvordan man kan komme videre. Så der er stor opbakning til det arbejde, der er lavet i udvalget. Så er det næste skridt, at det skal ind i budgetforhandlingerne, så vi kan se, hvad der så kan lade sig gøre rent økonomisk.