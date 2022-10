Uegnet og overflødig: Nu kommer bulldozeren

NYKØBING:Uegnet til seniorbofællesskaber og overflødig som ungdomsboliger. Det prædikat får Skovparken som del af Morsø Ældreboligselskabs Afdeling 1. Så nu skal karreen ud mod Østergade i Nykøbing rives ned.

Det besluttede Morsø Kommunes udvalg for teknik og miljø i denne uge. De pågældende boliger blev opført som plejecenter i toplans tæt/lavt byggeri i 1970'erne, men har reelt fungeret som ungdomsboliger siden 2007. Det forklarer Mickey Frandsen, der er kundechef i Domea, som administrerer Morsø Ældreboligforenings lejemål.

- Der er tale om 22 lejligheder. Da der ikke er brug for dem som ældreboliger, og da der har været et behov for ungdomsboliger i Nykøbing, har vi kørt på en midlertidig dispensation og en midlertidig ommærkning for at kunne bruge dem som ungdomsboliger. Og da der netop har været rejsegilde på det ungdomsboligbyggeri, som fuldt ud vil kunne dække behov for denne type boliger fra næste år, har vi været inde i en dialog med Morsø Kommune om, hvad der skal ske med Skovparken, siger Micky Frandsen.

Den midlertidige ommærkning af boligerne vil udløbe i september næste år, hvorefter lejlighederne ikke længere vil kunne udlejes. Fordi der er tale om almene ældreboliger, ville Morsø Kommune derefter komme til at hænge på en tomgangshusleje på 1,1 million kr. Adskillige af lejlighederne har stået tomme, og kommunen har i 2021 haft en udgift på 975.000 kr. til tomgangsleje og dækning af lejetab. Og da det vurderes, at en renovering af komplekset til tidssvarende boligstandard til løbe op i 10 mio. kr., var der ikke tvivl hos det politiske udvalg, da beslutningen skulle træffes.

- Vi skulle tage stilling til, hvad vi skal med den matrikel. Vi besluttede at søge lejemålene nedlagt som almene boliger og derefter nedrive dem og det serviceareal, der blev opført til plejecentret. Men en del af bebyggelsen har været lejet ud til Morsø Kommune som Centralkøkkenet Skovparken. Køkkenfunktionen skal bestå uændret, men kommunen skal købe den bygningsdel af ældreboligselskabet, siger udvalgsformand Meiner Nørgaard (DD).

De nuværende ungdomsboliger vurderes som utidssvarende og er præget af tidens tand.

Det skal herefter overvejes, hvad den ryddede grund skal bruges til.

- I den videre proces, skal det afgøres, om grunden skal sælges til et andet almennyttigt boligselskab, der så kan opføre nye boliger. Eller om grunden skal søges solgt i almindeligt udbud, siger formanden.

Centralkøkkenets bygning er i øjeblikket vurderet til en værdi af 2,9 mio. kr. Kommunen betaler årligt 378.000 kr. i leje. Denne udgift vil ved et køb kunne reduceres til 100.000 kr. til drift og vedligehold.

Der er en del bureaukrati forbundet med ændringerne. Morsø Ældreboligselskab skal officielt anmode kommunalbestyrelsen om nedlæggelse af den almene boligafdeling. Herefter skal Indenrigs- og Boligministeriet og Landsbyggefonden godkende nedlæggelsen samt salget af servicearealet og nedlæggelsen af den almene erhvervsafdeling. Der forventes halvandet års sagsbehandlingstid.