Ufrivillig flytning til det bedre og større

NYKØBING:Det er ikke en frivillig flytning, men nu vil han se at få det bedste ud af situationen. Og der er unægteligt fordele ved at få dobbelt så meget plads - 160 kvadratmeter - og en butiksfacade i gågaden Vestergade i Nykøbing.

Bjarne Weiskvist, indehaver af Morsø Antenne og Parabol Service - Panasonic Center åbner 1. marts glasdøren til Vestergade 5 i Nykøbing, hvor Imerco tidligere lå. Han blev sagt op af det konsortium, der står bag Steenbergs Hotel & Brasseri på Pakhustorvet. Kvartetten købte for et år siden den karakteristiske kvadratiske forretningsejendom Havnen 1, og nu er samtlige lejere med havnebager, motionscenter, pizzeria, lukket natklub og altså antenneservice sagt op.

- De nye ejere vil indrette bygningen til hotelværelser. Sådan er det, og nu glæder jeg mig til de nye omgivelser. Mors Handel er også glad for, at der kommer en lejer i en butik, der stod tom. At det så bliver en radio- og tv-forretning med værksted er der nok ikke mange, der regnede med, for dem bliver der færre af. De plejer at dø, siger Bjarne Weiskvist med et smil.

- Nu må vi se, om vi kan få noget strøgsalg. Jeg er optimist, siger Bjarne Weiskvist.

Han har nu ganske meget at lave med opsætning af tv- og computere og forhandling af fladskærm-apparater og it-udstyr.

- Nu har jeg haft forretningen siden 2006, og jeg tænker, at det kundeunderlag, jeg har, næppe bliver mindre. Vi holder skindet på næsen, siger Bjarne Weiskvist.

Også pasfoto på programmet

Computersalg og -reparation fylder mere. Det er især radiomekanikeren Kim Boll, der tager sig af det. Ham overtog Bjarne Weiskvist fra den nu lukkede og nedrevne Vesterbro’s Radio. Kim er ivrig fotograf, så portrætfotogafering hører nu også til butikkens specialer.

Morsø Antenne og Parabol Service beskæftiger foruden de to radiomekanikere en fleksjobber. Man har forhandling af produkter fra Panasonic og Loewe og har også taget Samsung på programmet. Mærkevarer der fremover vil blive udstillet i vinduerne i Vestergade.