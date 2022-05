Ulandshjælp med pensel: Kunstmaler laver workshop for albinobørn

MORS:I slutningen af juni tager en delegation fra Morsø U-Landsforening til Morsø Kommunes venskabsby Bukoba i Tanzania, blandt andet for at følge op på de projekter, foreningen støtter. Med på turen er kunstmaler Finn Have, der to gange tidligere har afholdt workshops i Bukoba med henblik på at give unge afrikanere et skub til selvforsørgelse gennem kunst.

Denne gang vil det især være handicappede børn og børn med albinisme, der bliver deltagere i Finn Haves workshop. Hans tidligere elever vil kunne få supervision på den kunst, de allerede udfører.

Morsø U-Landsforening har netop fået bevilget 50.000 kroner fra CISU (Civilsamfund i Udvikling) som administrerer fondsmidler fra Danida. Pengene skal hovedsageligt anvendes til oplysning i Danmark, blandt andet med en arbejdende stand på Kulturmødet i august. Foreningen, der gennem flere år har støttet en skole for albinobørn i Bukoba, vil især sætte fokus på at udbrede kendskabet i Danmark til tanzanianske børn med fysiske handicaps og albinisme og de udfordringer, de har.

I delegationen, der rejser til Bukoba i perioden 19. juni til 2. juli, vil også deltage fire bestyrelsesmedlemmer fra Morsø U-Landsforening. Ud over at følge op på nuværende projekter og en tidligere containerforsendelse skal de også iværksætte et nyt miljøprojekt i samarbejde med en kvindegruppe og en ungdomsgruppe.

Derudover deltager anæstesisygeplejerske Flemming Laulund, der skal tilse og undervise i brug af fremsendt hospitalsudstyr, blandt andet kuvøser og scanner (doneret fra hospitaler i Aalborg og Holstebro), optikerudstyr (doneret af optiker Poul Bech Nielsen) og tandlægeudstyr (doneret af tandlæge Jørgen Langwadt Christensen og Tandstøberiet).

Såvel besøget fra Bukoba som containerforsendelsen blev mulig med midler fra ”Genbrug til Syd”, også en Danida ordning.

Foreningens bestyrelse går i disse dage og venter spændt på, om ledende overlæge Eunias Ntangeki og sygeplejerske og jordemoder Adelina Ntangeki får visum rettidigt, så de kan rejse til Danmark 22. maj og deltage i et studiebesøg indtil 12. juni.

Under opholdet i Danmark, skal de oplyses om og på besøg indenfor det danske sundhedsvæsen dels på Mors, i Region Nord og i Region Midt. De skal også selv informere om det tanzanianske sundhedsvæsen blandt andet på sygeplejeskolen og pædagogseminariet i Thisted samt i et åbent arrangement i Nykøbing 31. maj.