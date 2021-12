Ulovlig pilepistol snuppet i tolden: - Den er ikke ufarlig

MORS:En 49-årig kvinde fra Mors har fået en bøde på 4000 kroner for at have købt en pilepistol i udlandet og forsøgt at indføre den til Danmark. Det ulovlige våben blev beslaglagt i toldcentret i Kastrup Lufthavn.

Konfiskationen af våbnet skete allerede i december 2019, men sagen har først været for retten nu.

Kvinden var tiltalt efter en paragraf i våbenloven, der sidestiller pilepistolen med en armbrøst.

- Hvad den er bestilt som, ved jeg ikke. Det er en lille flad kasse med tre rør i, hvor der er en fjeder i hver, som spændes, når man trykker pilen ind, og der er en selvstændig udløser til hver, forklarer anklager Jens Severinsen fra anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi.

I modsætning til de pilepistoler, der kan købes i nogle legetøjsbutikker, fulgte der seks rigtige, spidse pile med dette våben.

- Den er ikke ufarlig, særlig hvis man rammer øjnene, fastslår anklageren og tilføjer:

- Den er for lille til at være et jagtvåben, og jeg tror ikke, at vi kan se noget sportsligt formål med den.

Den tiltalte kvinde mødte ikke op i retten, så derfor blev den våbenkyndige medarbejder, der skulle have udtalt sig i sagen, heller ikke hørt.

- Vi fik ikke en forklaring, for når man ikke møder op i en bødesag bliver man anset for at have erkendt forholdet, og så bliver man dømt, siger Jens Severinsen.

Retten fastslog i øvrigt, at pilepistolen og de tilhørende pile skal konfiskeres, hvilket de altså allerede blev i tolden.