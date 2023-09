Ultraløbere sætter kurs mod ny rekord

Varmen krævede sine ofre, da årets udgave af Mors 100 Miles lørdag formiddag blev skudt i gang på en dag, hvor vejrudsigten spåede sol og temperaturer på op til 27 grader. Efter ni timer var de første 12 løbere udgået. Andre kæmper sig sejt videre. Forrest i feltet sætter favoritterne et benhårdt tempo.

Allerede efter seks og en halv time rundede de to første løbere, Emil Ingerslev og Bjørn Tore Kronen Taranger, 80 kilometer og var dermed halvvejs rundt om Mors i en vanvittig tid, som giver løfter om en ny rekord på den 160,9 kilometer lange rute.

Begge jagter både sejren og et angreb på den rekord, som har stået uantastet siden 2009, hvor den ungarske løber Attila Vozár gennemførte i tiden 13:28:16.

- Det ser ud som om Emil Ingerslev kommer ind omkring klokken 22-22.30, så det er helt fantastisk at komme ind så tidligt, siger Jann Søndergaard, løbsleder og formand for løbeklubben Pinen og Plagen, da Nordjyske taler med ham ved 18-tiden.

Frivillige sørgede for at forsyne løberne med væske undervejs. Her depotet ved Brugsen i Øster Jølby. Foto: Bente Poder

Løbslederen havde på forhånd frygtet, hvordan løberne ville klare sig i varmen, og ved dagens slutning kunne han konstatere, at det var dét, der havde fået flere af deltagerne til at kapitulere.

- Det er helt klart varmen, der i den grad har spist af folk. De har brugt rigtig meget energi, og når så kulden kommer i aften, så kommer de til at betale prisen. Der vil være mange flere, der kommer til at udgå. Det er en barsk omgang, den her, siger han.

Alligevel var der i løbet af lørdagen ikke meget at gøre for lægebilen og sundhedsteamet. Løberne har været gode til at selv at mærke efter, hvornår det var tid til at stoppe.

Jacob Justesen (tv.) formåede lørdagen igennem at hænge godt på de forreste i feltet. Foto: Bente Poder

Status lige nu, hvor løberne om et par timer skal til at tænde for pandelamperne, er at Emil Ingerslev stadig er forrest i feltet, fulgt af Bjørn Tore Kronen Taranger og derefter Jonas Juhler Hansen og Morten Thye. Som nummer fem kommer Poul Lundgren Rasmussen, fulgt af René Jørgensen og eksilmorsingboen Jacob Justesen, der hænger godt på som nummer syv i feltet.

Mors 100 miles løb